El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo a la diaria que las declaraciones del diputado coloniense Nicolás Viera (Frente Amplio) “son irrespetuosas conmigo y con el equipo de dirección” del Hospital de Colonia del Sacramento.

El diputado coloniense dijo este lunes que Cipriani debería responder en el Parlamento sobre una una serie de temas relacionados con el departamento de Colonia: la situación que rodeó el fallecimiento de una usuaria del hogar Sarandí en el Hospital de Colonia; la apertura del CTI en ese centro hospitalario “sin personal suficiente y capacitado para atenderlo”; “las razones por las cuales ASSE no deriva pacientes” a los CTI de las mutualistas colonienses, y “las múltiples denuncias de trabajadores y usuarios sobre la gestión de la dirección del hospital”.

Además, Viera acusó a Cipriani de “tomarles el pelo” a los integrantes de la Comisión de Salud de Diputados por no haber concurrido a esta a pesar de que fue citado “en ocho oportunidades”.

Cipriani, sin embargo, negó que la Comisión de Salud de Diputados lo haya citado ocho veces y que él no haya concurrido. “Eso es una falta de respeto muy grande. Considero que el diputado Viera no está bien informado o está faltando a la verdad cuando dice que yo no reconozco la tarea de contralor que ejerce el Parlamento”, señaló el presidente de ASSE.

Agregó: “Yo defiendo sobremanera el sistema democrático uruguayo y he ido tres veces a la Comisión de Salud parlamentaria cuando se me solicitó responder, y también lo he hecho vía Zoom”. Cipriani explicó que la última convocatoria que le realizó esa comisión fue “hace un mes para tratar temas vinculados al exvocal Enrique Montagno y pedí unos días más de plazo para concurrir porque debía desarrollar presencia en todo el territorio nacional” y “porque el tema no era de mucha gravedad”.

Además, Cipriani dijo que ASSE responde “en tiempo y forma cada pedido de informes que llega desde el Parlamento”. “De hecho, la unidad de transparencia de ASSE, que la lleva adelante el doctor Gonzalo Medina, tiene la orden del directorio de no atrasarse en responder un pedido de informes, a pesar de que muchos de ellos son realizados por legisladores de la oposición y no tienen sentido, y son del orden de cuatro, cinco o hasta siete por semana”, agregó.

La situación del Hospital de Colonia

En relación a las quejas que Viera presentó sobre el funcionamiento del centro asistencial coloniense, Cipriani respondió que el legislador “hace un agravio hacia el equipo de médicos y enfermeros que trabajan en el CTI del Hospital de Colonia”.

El jerarca aseguró que esa unidad de cuidados intensivos cuenta con los recursos humanos capacitados necesarios en función de las camas disponibles. “El CTI de Colonia cuenta con todo el personal y cuando hubo algún problema por certificación médica de algún funcionario y se complicó para conseguir un suplente se bajó la atención en una cama para compensar la atención, pero nunca se quedó sin atención médica ni de enfermería”. Para Cipriani, “es falso decir que el personal es insuficiente y que no tiene la capacitación requerida”.

En relación a la muerte por covid-19 de una mujer de 75 años, usuaria del hogar Sarandí, ocurrida en abril pasado, donde en principio hubo versiones contradictorias entre el director del Hospital de Colonia, Gustavo Fernández, y Cipriani, este dijo que la paciente “no murió mientras aguardaba cama en un CTI”, tal como fuera señalado por Viera y lo informara Fernández a las pocas horas de haberse generado el deceso. “Yo no sé por qué Fernández lo expresó de esa manera en ese momento”, dijo Cipriani.

El jerarca aclaró que “ningún paciente de Colonia quedó sin atención en la situación de covid y que no había indicación técnico-médica para ingresar a esa paciente al CTI”.

El presidente de ASSE relató que la usuaria del hogar Sarandí “llega a la puerta de emergencia, la ve un médico de medicina general y procede a intubarla de forma rápida, que fue lo que él valoró en ese momento”. Luego, según relató Cipriani, la paciente fue analizada por un médico intensivista de la propia unidad, quien dijo “que no había indicación para ingresarla a terapia intensiva, porque ella no se habría de beneficiar con esa determinación a raíz de las comorbilidades que ya presentaba”.

Cipriani dijo también que la coordinadora del Same 105 “opinó igual que el intensivista, y por esa razón la paciente no ingresó a un CTI”. “Nadie puede decir desde el punto de vista médico que esa paciente no fue bien atendida; tanto el director Fernández como yo llamamos al diputado Viera para explicarle esta situación”, aseguró.

Al ser consultado sobre la licitación realizada por el Hospital de Colonia para contratar a una empresa de mantenimiento, en la cual, según Viera, adjudicaron las tareas a la empresa Varinter a pesar de que la cooperativa Coopman había presentado un precio más bajo, el presidente de ASSE rechazó esa versión. La cooperativa “no cubrió las necesidades de horas del hospital, que son 24 horas, los 365 días del año. Se hizo una licitación, con participación de un comité que contaba con representantes de los trabajadores, y se adjudicó al precio más bajo”. “De todos modos, y porque así lo planteó este legislador, solicitamos a la gerencia administrativa de ASSE que estudie esa licitación”, informó Cipriani.