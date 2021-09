No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La naviera Buquebus y una torre de apartamentos con una altura de 40 pisos, PepsiCo y un enorme galpón de 35 metros de alto son dos proyectos que deberían obtener permisos excepcionales de la Junta Departamental de Colonia para poder ejecutarse, ya que la normativa vigente establece un límite máximo de 15 metros en Colonia del Sacramento.

Consultado por la diaria, el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, dijo que no informará públicamente sobre las características de ese emprendimiento proyectado en las inmediaciones del puerto coloniense hasta tanto no sea abordado por la Junta Departamental. No obstante, en los últimos dos meses el titular de la naviera se reunió con representantes de los partidos Nacional, Colorado y el Frente Amplio, para dar detalles de ese proyecto.

Por su parte, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo a la diaria que prefiere “no aventurar” opiniones sobre el proyecto de la naviera hasta tanto no se expidan los ediles. No obstante, opinó que “hay que modificar los límites de alturas que tienen los edificios en Colonia, que es de 15 metros, porque parece muy poca altura para algunas inversiones que se proyectan en la actualidad”

Moreira explicó que el plan local de ordenamiento territorial de Colonia del Sacramento “está casi terminado” y que ese documento debería tener en cuenta “las excepciones a las alturas permitidas para algunas construcciones”.

El edil frenteamplista José Manuel Arenas explicó que los edificios colonienses que superan esa altura fueron autorizados mediante la vía de la excepción que otorga la Junta Departamental y que la ordenanza de edificación del departamento de Colonia “es moderna, fue aprobada en 2015.”

Arenas adelantó que en la medida que los pedidos de excepción “lleguen a la Junta” se iniciará “un proceso de discusión muy interesante con respecto al desarrollo de la ciudad que imaginamos”. “Habrá que estudiar caso a caso, evitando que la excepción se transforme en la regla”, opinó. Y agregó que “existe el riesgo de que todos esos pedidos de excepción sean aprobados por mayoría absoluta” de la Junta Departamental, por lo cual “más allá de que nosotros tengamos una posición contraria, finalmente podrán ser aprobadas con los votos del oficialismo”. Arenas destacó: “que esos proyectos pasen por la Junta resulta una garantía de que los temas serán discutidos”.