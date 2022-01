No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Dos concejales del Partido Nacional en el municipio de Miguelete, Alicia Clavell (Lista 28904) y Javier Rostagnol (Lista 12), y uno del Partido Colorado, Héctor Rodríguez, enviaron una nota a la Junta Departamental de Colonia para “dar nuestro punto de vista” sobre la situación de la alcaldesa local, María Elena Martín, que fue denunciada por enviar “muchas cargas de tierra” a campos que pertenecen a su familia paterna, explicó Clavell a la diaria.

Los concejales también apuntaron contra las formas de gobernar de Martín. “A nosotros no se nos informa ni participa de las acciones que hace la alcaldesa. Ese es el quid del problema, lo que resuelve no pasa por el municipio. Ella hace de acuerdo a su voluntad y no comunica al resto de los concejales”, lamentó la concejala.

En relación a la extracción de tierra que Martín ordenó realizar a la vera de un camino vecinal y que posteriormente fuera depositada en campos de su familia, Clavell explicó que “los concejales recibimos denuncias de los vecinos y realizamos un relevamiento para medir la cantidad de tierra que fue extraída de ese lugar”. “Fueron al menos dos semanas enteras de trabajo que realizaron una retroexcavadora y un camión durante ocho horas diarias; se puede calcular que, al menos, cada día sacaron cuatro o cinco cargas de tierra de cuatro metros cúbicos cada una”, detalló.

“Toda esa tierra fue a parar a los campos de su familia para tapar zanjas”, donde, posteriormente, “se plantó soja”. Clavell reconoció que ese trabajo lo realizaron choferes y maquinarias contratadas por la Intendencia de Colonia.

Este tema fue tratado en una sesión desarrollada en diciembre, en la que Martín admitió que la tierra “fue a parar al campo de su familia”, aunque “dijo que no recordaba cuántas cargas habían sido”. “Eso quedó estampado en actas y grabado en un audio”, comentó Clavell. La concejala nacionalista dijo que “esto es algo que recién empieza” y que la dirección de su partido “debería tomar cartas en el asunto y llamar a dar explicaciones”

Viejas prácticas

La presidenta de la mesa departamental de Colonia del Partido Nacional, Claudia Maciel, dijo a la diaria que “aún no ha profundizado” en el análisis de esta denuncia, pero “de acuerdo a los trascendidos no estuvo bien lo que hizo” la alcaldesa Martín al enviar tierra al campo de su familia.

Sin embargo, Maciel relativizó la situación: “Se estila que en este tipo de limpiezas se entregue a los vecinos la tierra que se extrae, porque eso termina saliendo más barato que llevarla hasta una cantera”.

Maciel consideró que “más que un hecho de viveza, hay una falta de conocimiento” de las exigencias de la función por parte de Martín . “Conozco a Elena [Martín] y sé de su accionar y bonhomía”.

Según Maciel, “no se prepara a la gente para asumir en los cargos de gobierno local”, y quienes llegan a esos lugares “se quedan con la cabeza de integrantes de comisiones de vecinos que antes integraban”. “Es necesario hacer esa tarea de fortalecimiento de los vecinos, porque existen actos que se cometen por la ignorancia de las normas”, concluyó.