El viernes 28 vencerá el plazo de inscripción para los cursos de educación inicial que se dictarán en 2023 en las escuelas y jardines públicos de todo el país. A pocas horas del cierre de las inscripciones, en el departamento de Colonia se registra una “llamativa caída” en la cantidad de niños que fueron inscritos para los cursos del próximo año si se compara con lo acontecido en 2021, comentó la inspectora departamental de Primaria, Sandra García, a la diaria.

El año pasado se inscribieron 3.841 niños de tres a cinco años en escuelas y jardines públicos del departamento de Colonia, mientras que el jueves 27 la cantidad de chicos anotados para transitar esa etapa del ciclo educativo rondaba el 60% de esa cantidad.

“La razón demográfica” -la caída de la natalidad en el país- explicaría en parte esa reducción tan brusca, según García. “Es cierto que en nuestro departamento, al igual que en el resto del Uruguay nacen menos niños que en años anteriores, y ese fenómeno también se da en los sectores más vulnerables, donde antes la mujeres tenían más hijos que ahora”, dijo la inspectora.

Sin embargo, la caída en el número de nacimientos en el último año no habría sido análoga a la reducción de la matrícula en educación inicial, y por tanto ello no explicaría en su totalidad el descenso de las inscripciones. “Un pequeño porcentaje también se explica por el desconocimiento de las familias en relación a los períodos de inscripción, que piensan que deben hacerlo a principios del ciclo lectivo y no al final del año” como realmente ocurre, añadió García.

La actividad que desarrollan los centros CAIF también incide en la tasa de inscripción de educación inicial de Primaria. “Plan CAIF atiende a niños de hasta tres años, y en esos centros brindan otros beneficios que no brinda Primaria, como la presencia de equipos técnicos que trabajan con los niños”.

En la presentación del Monitor Educativo de Primaria, Tania Miramontes, integrante del Departamento de Evaluación y Estadística de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al abordar la matrícula en educación inicial dijo que después de varios años de aumento por el incremento de la cobertura en esa población, en las franjas de tres y cuatro años se registró una caída, causada porque hay menos niños de esa edad en el país. Por su parte, la matrícula en la franja de cinco años se mantuvo estable en 2021. La técnica explicó que la matrícula en primaria tuvo un aumento de 500 niños respecto de 2020, por lo que tiende a una estabilización.

Según detalló, esa tendencia coincide con la estabilización de los nacimientos en Uruguay entre 2005 y 2015, ya que esos niños componen actualmente la población escolar. En ese sentido, la especialista adelantó que, a raíz de la posterior caída en nacimientos, se espera que la cantidad de niños en educación primaria también se reduzca en los próximos años.

Matrícula oscilante

De acuerdo al Monitor Educativo de Primaria 2021, hace diez años, en 2012, 3.426 niños fueron inscriptos en escuelas y jardines públicos para cursar educación inicial. Cuatro años después la cifra trepó a 3.818. En tanto, en 2019 las aulas de educación inicial del departamento de Colonia atendieron a 4.114 niños. En 2021, la cifra cayó a 3.848.

La cantidad de jardines de infantes de Primaria en el último decenio creció de seis a siete instituciones. En tanto, la cifra de escuelas común se ha reducido: en 2010 había 127 escuelas, mientras que en 2021 hubo 120. La caída de la población rural es la explicación en ese descenso.