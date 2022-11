Tras haber cooptado al alcalde de Colonia Valdense, Andrés Malán, a sus huestes, dirigentes de primera línea del moreirismo aseguraron a la diaria que “está muy cerca” el pasaje del alcalde de Rosario, Pablo Maciel, al grupo político que encabeza el intendente de Colonia, Carlos Moreira. Maciel fue electo por la lista 12, que lidera Ricardo Planchón, actual director de Desarrollo Humano y Juventud de la Intendencia de Colonia y miembro de la Comisión Administradora del Río de la Plata.

También fue electo por esa lista Malán, quien no obstante fue desafectado de ese sector en noviembre del año pasado. El distanciamiento entre Malán y Planchón empezó con la gestión en el Municipio de Colonia Valdense y se agravó tras la denuncia policial que el alcalde realizó en octubre de 2021 contra Marcel Bonnet, militante del Frente Amplio, por una pintada contra la ley de urgente consideración en la base de un puente.

Según comentó Planchón a la diaria, Malán “no respondió a más de 30 llamadas y a 50 mensajes que le envié desde que asumió como alcalde”. “He podido hablar más veces con el presidente de la República, Luis Lacalle, que con un alcalde elegido por nuestro sector”, se quejó el exdiputado coloniense.

En diálogo con la diaria, el alcalde de Rosario dijo estar al tanto “de los comentarios acerca de mi posible pasaje” al sector moreirista, pero aclaró: “Yo no estoy cerca de nadie, porque estoy para gobernar”. Maciel aseguró: “Estoy en la lista 12, sé que hay comentarios, pero yo no he dicho nada y sigo perteneciendo a ese grupo”.

Además, explicó: “No pude trabajar para las elecciones de jóvenes porque tengo mucho trabajo en la ciudad, que está por encima de todo”. “Falta mucho para las elecciones, todavía no me planteo nada a futuro. No estoy pensando en lo partidario. El año que viene veremos qué haremos”, expresó.