En el actual período de gobierno se han sucedido denuncias sobre irregularidades y problemas de funcionamiento en varios municipios del departamento de Colonia. El caso más grave ocurrió en Florencio Sánchez, donde, finalmente, por delitos de corrupción a la administración pública, fueron enviados a la cárcel el alcalde Alfredo Sánchez, dos concejales y un edil departamental, todos familiares entre sí. Además, en los últimos meses se conocieron diversos problemas de relacionamiento en los concejos municipales de Colonia Valdense, Miguelete y Carmelo.

Para el diputado frenteamplista por Colonia, Nicolás Viera, “estos problemas no son nuevos, porque lamentablemente ocurrieron situaciones similares en el anterior período, y responden a varias razones”.

La ley de descentralización y participación ciudadana, mediante la cual se crearon los gobiernos locales, “fue una excelente iniciativa de los gobiernos del FA, que busca un objetivo loable: llevar la gestión y transferir recursos económicos a los territorios”. Sin embargo, esa intención “se ha visto opacada por un uso de la herramienta institucional, especialmente por parte del Partido Nacional [PN], para beneficio político partidario”, lamentó Viera. Y dijo que “la influencia del PN buscando una hegemonía en cada una de las ciudades, desde lo caudillesco, no ha ayudado al desarrollo de los municipios”.

Viera observa que “en los municipios es que se ha desarrollado una pata de político partidaria basada en un caudillismo muy fuerte, que se expresa en las contiendas electorales, en la cantidad de candidatos a alcaldes por el PN que se presentan en las elecciones”. Para el diputado, el nacionalismo “ha hecho un entramado de vínculos y política clientelar que ha pervertido esta herramienta”. “Los apetitos electorales no pueden estar por encima de la institucionalidad del municipio, que debe velar por los intereses de su población”, añadió.

El legislador frenteamplista mostró preocupación “por que se intente generar una lectura de que los municipios no sirven para nada o que son lugares donde cunde la corrupción”. “Si bien creo que no son hechos aislados los que han acontecido en Colonia, ese no ha sido el espíritu de la creación de los mismos”. “Hay una lectura que hacer: el sistema de descentralización sirve y es necesario, pero no está siendo bien conducido. Ese es un problema importante para resolver”, enfatizó.

Los controles

Para Viera, “muchos de los problemas” que han ocurrido en los municipios colonienses responden a “serios problemas que tienen algunos concejales y alcaldes para comprender cómo funcionan los municipios y el rol que deben cumplir”. Esa situación se ha visto agravada por “la existencia de problemas de relacionamiento interno entre los concejales, que no logran trabajar en equipo”, porque “hay pujas internas entre los representantes del PN, con problemas políticos profundos”, subrayó.

El legislador frenteamplista cree que “la falta de controles” que deben ejercer la intendencia y la Junta Departamental de Colonia vuelven más complejo el panorama. “Existe una ausencia del rol de contralor que la intendencia debe ejercer sobre los municipios, ya sea en situaciones que han ocurrido en Colonia Valdense, donde el alcalde [Andrés Malán] resuelve hacer cosas contrarias a lo que decide la mayoría del concejo municipal, por ejemplo, sin llegar a los casos extremos como el de Florencio Sánchez”. Y recordó que la Junta Departamental “también juega un rol importante, porque tiene formas para hacer el contralor y para vincularse con los municipios”.

No obstante, Viera dijo que “lejos de echarnos las culpas, tenemos que pensar como sistema político cómo logramos generar otra sinergia de funcionamiento y de contralor, que son dos cosas que van juntas”. Y opinó que “posiblemente entre la intendencia y los municipios esté faltando una figura intermedia, que permita generar un mejor vínculo y solucionar problemas concretos”.