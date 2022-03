No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El diputado frenteamplista por Colonia, Nicolás Viera, votó a favor de retirar el IVA al precio del asado, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo en la sesión parlamentaria que se realizó el martes 22. No obstante, criticó que esa medida haya sido impulsada “a cuatro días de una elección”, por el referéndum sobre la LUC que se realizará el domingo 27, y que la misma no haya sido discutida en el ámbito de las comisiones parlamentarias.

Viera definió la rebaja del precio del asado mediante el descuento del IVA como “una medida populista” propuesta por “promotores del liberalismo económico que hoy se olvidan de las teorías”, que “atienden un producto que no forma parte de la dieta de los uruguayos”, en un contexto signado por “el aumento de los precios y la caída de los salarios”. Y añadió que el gobierno nacional no ha atendido “a diferentes sectores sociales y económicos -como el turismo- que reclaman medidas especiales” y que no han tenido respuestas” hasta el momento.

Para Viera, el Poder Ejecutivo “gobierna al Parlamento desde la Torre Ejecutiva”, al enviar proyectos que son tratados de modo urgente sin mediar el tratamiento en las diferentes comisiones. “Algunas medidas son saludos a la bandera, pero nos cuesta lograr medidas que requieren el esfuerzo de más de un actor”, cuestionó.

En su intervención, el diputado rosarino definió como “una paradoja” el hecho de que “estemos por votar quitar unos puntos de IVA a un corte específico de carne mientras en Rosario hay un frigorífico cerrado, con más de 300 personas, que no ha tenido la respuesta del gobierno nacional para activarlo”.

Si bien Viera aclaró que el cierre de esa unidad productiva se debió a una sanción impuesta por el gobierno de China en setiembre del pasado año, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “no ha dado respuesta” a un pedido de reunión solicitado por el municipio pichonero, dirección y trabajadores de esa empresa, así como los diputados por Colonia, para agilizar la reapertura. El diputado también criticó al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos, “que ha ofrecido respuestas escuetas y escasas” sobre este tema. “En Rosario los trabajadores y la empresa sienten que el gobierno no está haciendo el esfuerzo suficiente para reactivar esa industria”, aseguró el legislador.

“Hay medidas que pueden impactar de modo más fuerte en una comunidad, como lograr que 300 personas vuelvan a tener su trabajo”, en el frigorífico Rosario, “en el mejor momento de los precios internacionales de la industria cárnica”, insistió Viera.