Al comenzar el actual período de gobierno, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, señaló la necesidad de extender la doble vía de la ruta 1, que actualmente cubre el tramo de 145 kilómetros entre Montevideo y Tomás Bell (radial de Tarariras) hasta Colonia del Sacramento. Desde entonces, vecinos, miembros de grupos ecologistas y actores políticos de ese departamento discuten acerca del lugar en el cual debería estar ubicado el segundo carril y sobre qué debería hacerse con las palmeras que se ubican al ingreso de Colonia del Sacramento, entre otros temas relacionados.

La posibilidad de que el segundo carril esté alejado de las emblemáticas palmeras colonienses parece lejana. En efecto, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, anunció que serán retirados esos árboles ubicados en la ruta 1, el sábado 11 en un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Uruguay.

Al ser consultado por uno de los asistentes a ese encuentro acerca de qué ocurriría con las palmeras ubicadas en el ingreso a Colonia del Sacramento con el trazado del segundo carril en ese punto de la ruta 1, el ministro de Transporte expresó que “los uruguayos somos conservadores”, porque “una gran cantidad de siniestros que se provocan” en rutas uruguayas están relacionados con la presencia de árboles al costado de estas. “Está bien que [los vecinos] defiendan a las palmeras, pero parece incomprensible que defiendan su ubicación”.

Falero agregó que “a aquel vecino que diga que siempre tuvo la palmera frente a su casa y no la quiere perder, le vamos a dar la chance de que tenga la palmera en su terreno, pero no en la ruta”. “Yo no puedo arriesgar la vida de quienes transitan en la ruta porque los vecinos quieren las palmeras”, enfatizó.

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, “está alineado a nuestro pensamiento de que la seguridad está por encima de las palmeras”, señaló el ministro, quien ya anunció que el llamado al licitación para esa obra se realizará en el corriente año.

Palmeras y expropiaciones

El diputado por Colonia por el Frente Amplio Nicolás Viera propuso que se utilice el viejo trazado de la ruta 1 para ubicar el proyectado segundo carril.

Las autoridades del ministerio son “proclives a continuar la doble vía hasta Colonia del Sacramento” y “están manejando un proyecto de construir un carril paralelo al trazado actual”, lo que generaría “la complicación de proyectarlo de modo que no afecte a la línea de palmeras que se ubican al costado de la ruta en los 11 kilómetros que separan Riachuelo de Colonia del Sacramento”, explicó, y consideró que las autoridades “no quieren sacar las palmeras por un tema de cuidado de estas y por la belleza que le otorgan a la ruta”.

Otro tema que preocupa a Viera es “el costo de las expropiaciones” que el Estado debería pagar en caso de construirse un carril paralelo al recorrido actual de la ruta 1 “en la franja de 29 kilómetros entre Tomás Bell y Colonia del Sacramento, donde hay campos, casas lujosas y complejos hoteleros”.

Viera comentó que para “evitar” que ocurran ambas cosas empezó “a recorrer distintos caminos y a estudiar la historia de la zona”, y “llegamos al viejo camino a Colonia, que era utilizado antes de haberse construido la ruta 1, en 1930”.