El miércoles 13 una delegación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en una instancia que duró más de seis horas, a responder sobre situaciones originadas en el Hospital del Cerro y el hospital Pereira Rossell, ambos ubicados en Montevideo, y en centros de salud de algunos departamentos del interior del país, entre ellos Colonia.

El diputado por Colonia del Frente Amplio (FA), Nicolás Viera, fue uno de los legisladores convocantes en esa oportunidad. Viera interrogó al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, sobre varios asuntos, entre ellos, la suspensión de actividades en los blocks quirúrgicos de Rosario y Juan Lacaze, así como la falta de recursos humanos y problemas de funcionamiento que han sido denunciados por funcionarios del hospital de Colonia del Sacramento.

El diputado coloniense dijo a la diaria que las respuestas otorgadas por Cipriani fueron “escasas”, que “venden futuro”, ya que “no se reacciona sobre la realidad que viven los usuarios actualmente”.

“La mayoría de las respuestas fueron en función de lo que va a pasar”, comentó Viera, y agregó que, “por ejemplo, con respecto al tomógrafo que se prometió instalar en el Hospital de Colonia, Cipriani dijo que se instalará el año próximo”. “Hasta que no vea instalado el tomógrafo, no lo voy a creer, porque Cipriani promete el tomógrafo desde 2020”, cuestionó el legislador.

Viera dijo que tampoco hubo respuestas acerca de la falta de personal médico que afecta al nosocomio público de Colonia del Sacramento. “Hay una falta de guardia quirúrgica” en ese nosocomio, donde “existe tiempo de espera de más de ocho meses en algunos pacientes”, comentó. Además, Viera dijo que en diciembre “habrá 18 días sin ningún tipo de intervenciones quirúgicas en ese hospital debido a la falta de personal médico”.

En la antesala de esta comparencia de autoridades de ASSE en Diputados, la comisión interna de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) de Colonia del Sacramento emitió un comunicado en el cual cuestiona el proceder del equipo de dirección de ese nosocomio. Entre otras cosas, el gremio denunció “abuso de funciones y utilización del poder político” por parte del subidirector de ese hospital, Ramón Barbot, además de prácticas de “maltrato” por parte de algunas jefaturas, y criticó el modo en el cual se realizaron las evaluaciones del personal correspondientes a 2021.

En relación a esos puntos, Viera explicó que el director del hospital de Colonia del Sacramento, Sebastián Olaverri, presente en esa reunión, dijo que “hay un desconocimiento por parte de los funcionarios con respecto a la forma en la cual se realizan las evaluaciones” y que “no respondería a las denuncias de abuso hechas por el sindicato de trabajadores a través de un comumicado público ya que nunca hubo un planteo oficial de las mismas a las autoridades de ese hospital”.

En cuanto a la suspensión de intervenciones quirúgicas en el hospital de Rosario, Viera recordó que “ese block fue cerrado hace un año y medio, y las autoridades de ASSE dijeron que requería una inversión de 50 millones para hacer su puesta a punto”. No obstante, desde entonces no ha habido reparaciones en ese lugar, y sin embargo “anunciaron que en breve comenzará a realizarse algún tipo de operaciones”, cuestionó. “Las obras prometidas no se han realizado y hay una lista de espera con 71 usuarios para ser intervenidos quirúrgicamente”, añadió.

Respuesta de ASSE

En tanto, a través de un comunicado de prensa emitido en la tarde del miércoles 13, autoridades de ASSE dieron su versión sobre la comparecencia en el ámbito parlamentario. “Con respecto al hospital de Colonia, Cipriani indicó que si bien el centro asistencial había sido construido a nuevo, contaba con pocos servicios”, y que en esta administración “se instaló CTI y se corrigieron deficiencias a nivel de block quirúrgico, permitiendo que el número de cirugías aumente año a año, e incluso ahora se realizan intervenciones traumatológicas”.

En tanto, los voceros de ASSE sostuvieron “que se corrigieron los blocks quirúrgicos de Rosario y Juan Lacaze, que en su momento habían sido cerrados por seguridad”, algo que no coincide con la versión aportada por los funcionarios de esos centros asistenciales.