El miércoles 27 se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Colonia en la cual se pondrá en discusión una modificación que pretenden instrumentar los impulsores del megaproyecto inmobilario +Colonia en el contrato-plan que se celebró con la comuna de ese departamento.

Será la tercera instancia que la junta coloniense desarrolla para intervenir en el marco de este proyecto.

En efecto, en mayo de 2022 la Junta Departamental de Colonia aprobó el proyecto de contrato-plan entre la comuna de ese departamento y los encargados del proyecto urbanístico +Colonia, que se prevé desarrollar en la zona de El Calabrés, en el ingreso a Colonia del Sacramento por la ruta 1.

Entre otras cosas, en ese acuerdo se estableció que los desarrolladores tendrán dos años para iniciar la ejecución de las obras de infraestructuras primarias, una vez otorgada la autorización definitiva por parte del gobierno central, algo que ocurrió en junio de este año.

Antes de haber obtenido esa autorización, en octubre de 2022, +Colonia sacó a la venta el primer conjunto de viviendas, denominado Distrito Génesis y, según la información aportada por la empresa, ya se habrían vendido las 300 unidades puestas a la venta.

Sin embargo, las obras de edificación de esas viviendas aún no se han iniciado, ya que el contrato original entre la Intendencia de Colonia y la empresa establecía que el desarrollo de las infraestructuras vial y de servicios debía culminarse previo al fraccionamiento del predio.

La normativa vigente permite flexibilizar ese requisito en caso de que el desarrollador así lo solicite, siempre y cuando sea avalado por el gobierno departamental. En este caso, en octubre de este año los impulsores de +Colonia pidieron a la intendencia que autorice el desarrollo simultáneo de obras viales en paralelo a la edificación de viviendas.

Además, la empresa solicitó reducir la concreción de esas obras a 50% previo a la culminación del primer distrito, y no la totalidad, como estaba previsto en el contrato original. En ese momento, la empresa argumentó que requiere avanzar con las ventas de nuevos edificios, de modo de alimentar con recursos económicos el fideicomiso que financia ese emprendimiento.

A cambio de la reducción de las exigencias, +Colonia ofreció un predio de 78 hectáreas en forma de garantía que, de acuerdo a un tasamiento solicitado por esa empresa a un particular, tiene una cotización cercana a los nueve millones de dólares.

El pedido efectuado por la empresa fue avalado por el ejecutivo coloniense y posteriormente ratificado por la Junta Departamental, con votos de ediles blancos y colorados.

Nuevo pedido de +Colonia

Ahora, dos meses después de haberse ratificado esa modificación al contrato original, los promotores de ese megaemprendimiento requirieron un nuevo cambio al convenio que regula a las partes: solicitan que la comuna coloniense otorgue los permisos de construcción en dos “macro lotes”, y a cambio de ello concede tierras en forma de garantía que tienen una cotización cercana a los 2,5 millones de dólares.

Sin haber avanzado en las obras de infraestructura pactadas hasta el momento, la empresa requiere comenzar con las obras con cierta inmediatez para evitar que se pierdan los compromisos de compraventa de apartamentos establecidos hasta el momento. Ese acuerdo debe ser ratificado por la Junta de Colonia.

En el texto del proyecto, que se tratará el miércoles 27, la empresa se compromete a avanzar en la construcción de nuevos edificios una vez que las obras de infraestructura hayan superado el 50%.

A la luz de los antecedentes, este pedido efectuado por la empresa desarrolladora contará con los votos favorables de la mayoría nacionalista y de los ediles colorados, mientras que en el Frente Amplio (FA) existen criterios dispares con relación a este tema.

El edil socialista José Manuel Arenas recordó a la diaria que en las votaciones anteriores el FA “ha votado en forma negativa, poniendo mucha diversidad de criterios y perspectivas” para ello. Sin embargo, a título personal, Arenas manifestó tener “una mirada positiva sobre +Colonia”, porque “se diferencia de proyectos anteriores que fracasaron en esa zona” y porque los referentes de esa empresa “son gente que trabaja, da la cara y que ha ido cumpliendo con los compromisos asumidos”.

El edil frenteamplista agregó que para tramitar esa nueva modificación los emprendedores “ofrecen nuevas garantías, prácticamente hipotecando la totalidad del predio”. El proyecto +Colonia “está aprobado y en marcha, y los emprendedores hacen esa solicitud porque en caso de no iniciar las obras se vencerán las reservas de compra efectuadas hasta el momento”.

En tanto, desde una mirada más crítica hacia esta iniciativa, el edil comunista Carlos Fernández, en diálogo con la diaria, no adelantó cuál será su postura acerca del pedido efectuado por +Colonia. “No estamos en contra del desarrollo”, pero con relación a este proyecto inmobiliario “siempre hay miedos, que con más información y participación se podría avanzar” de otro modo, estableció.

Fernández agregó que “seguimos viendo la necesidad de llevar a cabo una audiencia pública” sobre este proyecto, así como conocer “la confirmación y la integración de la comisión de seguimiento para el contralor del mismo”, y saber más sobre “los boletos de reserva que demuestren más certezas en el desarrollo de la construcción”.

Para Fernández, la intendencia de Colonia “tiene más problemas con este proyecto ya que no exige y lo tomó como propio” sin dimensionar los problemas que podrían generarse si no se concretara. ¿Quién se hará cargo de las calles, servicios, saneamientos, en caso de que no se concreten las obras”.

“El intendente [Carlos] Moreira se enamora de los proyectos privados ya que la gestión pública es poca”, aseguró el edil de la Lista 1001.