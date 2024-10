A nueve días de las elecciones nacionales, la campaña electoral en el departamento de Colonia ha ganado en efusión en los últimos días gracias a las visitas de las fórmulas presidenciales del Partido Nacional, integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, y del Frente Amplio, compuesta por Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

En tanto, la fórmula del Partido Colorado, que conforman Andrés Ojeda y Robert Silva, no ha visitado esa zona del país “por una clara razón”: “Desde su lugar, lo que me ha manifestado Andrés [Ojeda] es que su campaña la iba a realizar fuertemente por redes sociales, porque considera que es una nueva forma de llegar a la gente”, dijo a la diaria el candidato a diputado coloniense por la lista 25, Giovanni Geymonat.

El joven dirigente, cuya lista fue la más votada en las elecciones internas desarrolladas en junio, valoró que en la presente campaña “hemos tenido una repercusión sumamente importante, sobre todo en la zona este y centro del departamento”.

“Me llama la atención, porque la actual diputada, Nibia Reisch, pertenece a la zona este”, dijo Geymonat, y añadió que “hay muchos descontentos con su propio trabajo en el Parlamento, y otros que directamente eran colorados de toda la vida, que nunca les habían gustado las personas que representaban el partido, y que hoy se están sumando desde otro lugar”.

Geymonat aclaró que “no es que haya un enfrentamiento con la diputada ni nada por el estilo”, sino que “simplemente tenemos distintas formas de trabajar y distintas formas de afrontar el trabajo que aprendimos a hacer desde lugares distintos y con personas distintas”. “Lo que digo es una sensación que tanto yo como todo mi equipo venimos sintiendo”, apuntó.

Al ser consultado sobre sus expectativas con relación al resultado de la próxima elección nacional, Geymonat expresó que “tenemos la confianza y la esperanza de que los resultados van a ser buenos”, aunque después “las urnas son las que hablan”. “Vamos a tener muchos votos sorpresa, de gente que no hemos podido llegar, que vota desde su lugar y en secreto”, agregó.

“Realmente me veo dentro de los 99 diputados y asumiendo la responsabilidad de representar a todo Colonia y también al pueblo nacional, porque uno, desde ese lugar, puede hacer muchas tareas”, presagió Geymonat, y comentó que pretende ser “el representante es nacional, no solamente departamental, que es lo que algunos diputados no conciben”, manifestó Geymonat.

Con respecto a los plebiscitos por la reforma de la seguridad social y allanamientos nocturnos, que se someterán a consulta popular el domingo 27, Geymonat dijo que “nosotros la única papeleta que tenemos es la amarilla, que corresponde a la de allanamientos nocturnos”. Al momento de entregar las listas, “consultamos e intercambiamos con los vecinos sobre este tema para darles nuestra posición al respecto”, explicó Geymonat. “Si la gente acepta y comparte nuestra postura sobre este tema, entregamos la lista 25 junto con la papeleta amarilla”.

El crecimiento colorado

La consultora Radar presentó este jueves una encuesta de intención de voto que ubica a Ojeda un punto por debajo que el nacionalista Delgado. El militante colorado expresó que “el PC viene creciendo imponentemente, con la figura de Andrés [Ojeda] como líder de todo el partido”. “Creo que el PN está un poco asustado de ese punto que tenemos de diferencia”, señaló Geymonat.

Sobre la situación política en el departamento de Colonia, Geymonat dijo: “Siempre trato de explicar que Colonia no es un departamento blanco”, sino que ese departamento “ha sido gobernado por el PN durante muchos años y lo ha logrado hacer por medio de puestos de trabajo y por otra clase de manejos”.

Para el dirigente colorado, “ser blanco es otra cosa: es militar desde su lugar para mejorar los aspectos de nuestro departamento y del país”. Y expresó: “La militancia yo la entiendo mejor que nadie porque más de la mitad de mi vida la he hecho sin tener nunca jamás un puesto”.

En el departamento de Colonia “la gente también está descontenta con la fórmula nacionalista, y está descontenta con muchas cosas del PN”, por lo cual “muchos están viniendo a buscar nuestras listas”, aseguró.