En setiembre de 2022, el alcalde de Nueva Helvecia, Marcelo Alonso (Partido Nacional), y los concejales oficialistas presentaron un anteproyecto para la construcción de una terminal de ómnibus en un predio municipal, ubicado en la intersección de las calles Frau Vogel y Guillermo Greising.

El anteproyecto fue elaborado por personal de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, que requirió un trámite previo del municipio neohelvético que no había sido puesto en conocimiento de los representantes de la oposición.

La iniciativa del oficialismo generó “sorpresa” en los concejales frenteamplistas Julio Naviliat y Nair Ackerman, quienes, no obstante, resolvieron votar a favor.

Sobre finales de ese año, las obras de la nueva terminal de ómnibus comenzaron su curso y fue el proyecto con mayor inversión del municipio, destacó Alonso durante la última rendición de cuentas, celebrada a principios de este año.

En el período comprendido entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023 el proyecto demandó 5.472.538 millones de pesos y se proyectaba una inversión mayor a los cuatro millones de pesos para la culminación de las obras en 2024, según el informe de rendición de cuentas, al que accedió la diaria.

En las últimas semanas, la nueva terminal volvió a ser noticia entre los ciudadanos y referentes políticos de la localidad neohelvética. “El tema viene entreverado”, dijo Naviliat a la diaria. “hay procedimientos con los que se maneja el alcalde que están mal”, expresó el concejal del FA, y añadió que “hay una agencia de ómnibus que ya comenzó a trabajar en la nueva terminal, que aún no está terminada”.

Naviliat considera que “se tendría que haber consultado primero en el concejo y deberíamos estar informados todos los concejales. No tengo dudas de que íbamos a estar todos de acuerdo, pero no fuimos consultados al respecto”, dijo. “Estas no son las formas correctas de proceder por parte del alcalde”, agregó el concejal frenteamplista.

Consultado acerca de la gestión de Alonso al frente del municipio, Naviliat expresó que “no estamos de acuerdo en cómo se lleva la gestión, porque hay un montón de cosas que no se nos consultan, y reglamentariamente corresponde que así sea”. Durante este período “hemos colaborado mucho para que las propuestas y los temas avancen y nunca pusimos palos en la rueda. Los temas en más de un 90% han salido por unanimidad”, aseveró Naviliat.

Como minoría en el concejo, “el FA es controlador de la gestión del municipio”, explicó el concejal, y afirmó que “nosotros desde un principio hemos apoyado el proyecto de la terminal”. “Lo único que hemos hecho es pedir información acerca del proyecto, dado que el anteproyecto fue presentado por la Intendencia de Colonia y el municipio lo único que hace es invertir el dinero para la construcción”.

“Somos muy celosos de nuestras cosas y de nuestro presupuesto, que en definitiva es de la ciudadanía neohelvética”, continuó Naviliat. A partir de ese momento, “se nos tildó de que estábamos en contra y no es así”. “Del tema no sabemos, por lo cual lo que debemos hacer en estos casos es preguntar, consultar e intercambiar con las personas que están capacitadas para brindar información certera”, expresó.

Sobre la fecha de inauguración, el concejal dijo que “no hay una fecha exacta dado que la Junta Departamental de Colonia tiene que tratar algunos temas relacionados con la aprobación”, pero “estimo que será inaugurada en las próximas semanas”.

Consultado sobre el tratamiento de ese proyecto en la Junta Departamental, el edil del FA José Manuel Arenas dijo a la diaria que “hay cuestiones que las tienen que tratar las comisiones de Tránsito y Transporte y de Hacienda y Legislación, ya que es un proyecto de ordenanza que regula el funcionamiento de la futura terminal de Nueva Helvecia”.

En este proyecto se establece, entre otras cosas, “la obligatoriedad de las agencias de transporte a utilizar la terminal, a prohibir el estacionamiento de ómnibus en otras zonas que no sean ese espacio”, indicó el edil, y agregó que, además, “se establece que las agencias abran 30 minutos antes de cada salida, que tengan los horarios publicados y que también se establezca la cartelería necesaria y las prohibiciones establecidas”.

Arenas explicó que “todo lo que tiene que ver con el funcionamiento pasa por las comisiones para que luego sea tratado en conjunto por el cuerpo de ediles de la Junta Departamental”.