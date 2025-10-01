El 10 y el 11 de octubre, en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, se desarrollará la cuarta edición de Uruguay Cartel, un proyecto creado por diseñadores locales con el objetivo de exponer y celebrar el diseño del cartel/póster, tanto a nivel nacional como internacional.

La primera edición de este festival se llevó a cabo en mayo de 2019 en Colonia del Sacramento. “Hoy, tras el crecimiento sostenido de la propuesta, nos preparamos para la cuarta edición”, comentaron los organizadores a la diaria.

Fechas y actividades destacadas

Viernes 10: inauguración de exposiciones a las 20.00. Categoría A – Internacional: carteles culturales. Categoría B – Estudiantes: bajo el tema Puto Prompt. Categoría C – Internacional Animados: temática libre. Se exhibirá Power of Sound. El sonido como arma, refugio, grito, protesta o belleza pura.

Sábado 11: exposiciones abiertas y gratuitas. Ciclo de charlas desde las 14.00. Expositores nacionales e internacionales: Agnieszka Ziemiszewska (Polonia), Laura Varsky (Argentina), Morphine (Uruguay), El Fantasma de Heredia (Argentina), Fermín Guerrero (Uruguay), Hello Hello (Uruguay).

Más información en uruguaycartel.com.