El escritor, docente e historiador coloniense Sebastián Rivero Scirgalea será incorporado como académico correspondiente en Colonia por la Academia Nacional de Letras, institución que reúne a referentes del campo literario y lingüístico del país.

La ceremonia se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 18.00 en la Casa de Cultura (Rivera 346), en Colonia del Sacramento. En la ocasión, Rivero pronunciará su discurso de ingreso, titulado “Historia y poesía. Memorias en conflicto en dos poetas colonienses”, mientras que la académica Tatiana Oroño estará a cargo de la presentación.

La incorporación de Rivero reconoce una trayectoria sostenida en los campos de la poesía, la investigación histórica y la divulgación cultural.

Nacido en Colonia del Sacramento en 1978, Rivero, que es profesor y doctor en Historia, ha desarrollado una prolífica labor tanto en la creación literaria como en el estudio del pasado regional, con especial énfasis en la historia de Colonia y su entorno. A su vez, ha incursionado de forma habitual en la crónica periodística en distintos medios, entre ellos, la diaria.

Fecunda tarea

En 2023 obtuvo el primer premio en la categoría Poesía inédita de los Premios a las Letras del Ministerio de Educación y Cultura por su obra Herida en el paisaje. Hace pocas semanas, publicó el libro El buen amor, bajo el sello Hurí Ediciones.

En el terreno poético, Rivero es autor de Cuerpo y sombra de la voz (Revista U, 2003), La cárcel del silencio (Artefato, 2005), Pequeños crímenes cotidianos (Vintén Editor, 2008), Respública (Estuario, 2012), La viajera (Perroverde, 2016), Imagen en la piedra (La Coqueta, 2019) y Jinetes del final (Hurí Ediciones, 2021). Su obra ha sido incluida en diversas antologías, entre ellas, Poesía del litoral (Aldebarán, 2007), Los hijos del fuego. Novísima poesía uruguaya (Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2011), Más instrucciones para el año XIII (Catafixia, 2012), Tierra, cielo y agua: antología de poesía medio ambiental (SARAS, Yaugurú, 2016), América invertida. An Anthology of Emerging Uruguayan Poets (University of New Mexico Press, 2016), De divina proporción. Muestra de poesía contemporánea uruguaya (La Coqueta, 2017) y Confiado a un amplio aire. Poemas de Uruguay (Yaugurú, 2019).

En el campo de la investigación histórica y cultural, publicó Vigilando el caos. La jefatura política y de Policía de Colonia (Protohistoria Ediciones, 2025) Antología (sintética) de la poesía coloniense. Desde el siglo XVIII a la actualidad (Revista U, 2000), La Guerra Grande en Colonia (Torre del Vigía, 2007), La modernización en Colonia (Torre del Vigía, 2015) y El Real de San Carlos (Torre del Vigía, 2018).