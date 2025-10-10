Este sábado, en el marco de la celebración del Día de la Salud Mental, el centro El Caminante de Colonia del Sacramento llevará adelante una jornada de reflexión y festejos en la feria agroecológica que se desarrollará en el barrio El General.

El Caminante es un servicio de atención a la salud mental instalado en el centro de Colonia del Sacramento que funciona bajo la órbita de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), con una propuesta interdisciplinaria que integra a especialistas del área así como a profesionales de otras disciplinas.

Programa