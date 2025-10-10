Este sábado, en el marco de la celebración del Día de la Salud Mental, el centro El Caminante de Colonia del Sacramento llevará adelante una jornada de reflexión y festejos en la feria agroecológica que se desarrollará en el barrio El General.
El Caminante es un servicio de atención a la salud mental instalado en el centro de Colonia del Sacramento que funciona bajo la órbita de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), con una propuesta interdisciplinaria que integra a especialistas del área así como a profesionales de otras disciplinas.
Programa
- 10.00: Feria de productores y artesanos ecológicos y amigables con el medioambiente.
- 11.00: Apertura con una canción a cargo de los usuarios del centro El Caminante, junto a Federica Serebriski y Paloma Cortizo.
- 11.00: Taller dirigido por la nutricionista Lucía Pochellú (Instituto Nacional de Alimentación).
- 11.30: Mesa de diálogo de salud mental comunitaria. Participan los profesionales del centro El Caminante: María José Pessio, Carlos Márquez, Andrea García, Belén Itza, Carmen Leguísamo, Martín Berón y Nicolás Vodanovich. Invitado especial: el boxeador Mariachi Casero.
- 12.15: Presentación de Yamila Guerrera y Daniel Toozet.
- 13.30 Demostración de deportes inclusivos, a cargo de la Dirección de Deportes de la Intendencia de Colonia.
- 14.00: Marcha en bicicleta por la salud mental.