El viernes 10 y el sábado 11 , en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, se desarrollará la cuarta edición de Uruguay Cartel, un proyecto creado por diseñadores locales con el objetivo de exponer y celebrar el diseño del cartel/póster, tanto a nivel nacional como internacional.

En diálogo con la diaria, el diseñador coloniense Edu Davit, uno de los organizadores de este evento, explicó que Uruguay Cartel “celebra el diseño del cartel, del afiche, del póster, de alguna manera, tanto de Uruguay como del mundo”, porque “nosotros hacemos una convocatoria internacional para diseñadores de todo el mundo manden sus carteles”, que son seleccionados de un un jurado también internacional, “casi siempre integrado por una persona de cada continente”.

En ese proceso fueron elegidos los carteles que serán expuestos en Colonia del Sacramento en distintas categorías: “Hay una categoría internacional -que son carteles culturales de cine, teatro, película, todo lo que tenga que ver con la cultura, exposiciones-, y después hay otra categoría que es de Estudiantes, que este año abordamos la inteligencia artificial, y el tema es Puto Prompt. Además hacemos una muestra por invitación exclusiva, que se llama Power of Sound, con 23 carteles, que habla del poder del sonido”, comentó Davit. A esas categorías se añade una “internacional, libre, sin una temática, que son carteles animados, que eso se van a ver a través de una pantalla, que son póster, carteles o afiches, pero en vez de fijo, con animación”, agregó.

El diseñador coloniense destacó que esta exposición coloca a Uruguay y a Colonia del Sacramento como lugares de referencia internacional en materia de diseño. “Creo que venimos posicionando a Uruguay y a Colonia a nivel mundial, como evento del diseño del cartel específicamente”. “Nosotros queremos crecer a nivel de calidad con cada muestra, y en cada edición apuntamos siempre a tener mayor calidad”, destacó, y valoró que la “toda la exposición se elaboró en Colonia, incluso las impresiones, que la hizo la empresa local Cromo, con una calidad realmente increíble”

“Obviamente que esto se hace gracias a todos los sponsors que tenemos, que son muchos pero queremos destacar el apoyo de la Intendencia de Colonia, de la embajada de Polonia, de la imprenta Cromo, de Montes del Plata, y de la ORT, que es nuestro aliado académico”, destacó Davit.

Fechas y actividades destacadas

Viernes 10: inauguración de exposiciones a las 20.00. Categoría A – Internacional: carteles culturales. Categoría B – Estudiantes: bajo el tema Puto Prompt. Categoría C – Internacional Animados: temática libre. Se exhibirá Power of Sound. El sonido como arma, refugio, grito, protesta o belleza pura.

Sábado 11: exposiciones abiertas y gratuitas. Ciclo de charlas desde las 14.00. Expositores nacionales e internacionales: Agnieszka Ziemiszewska (Polonia), Laura Varsky (Argentina), Morphine (Uruguay), El Fantasma de Heredia (Argentina), Fermín Guerrero (Uruguay), Hello Hello (Uruguay).

Más información en uruguaycartel.com.