El viernes 17, en la pequeña localidad de La Paz (Colonia Piamontesa) se desarrollará el tradicional desfile de antorchas, en el marco del aniversario 167 de esa localidad.

Desde hace más de 50 años, vecinos de La Paz, acompañados por ciudadanos de otras localidades colonienses y del país, peregrinan por las calles del pueblo portando artefactos con pequeñas llamas.

El martes 14, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), participó del acto de lanzamiento de los festejos. Allí estuvo acompañado por el alcalde local Walter Miranda, directores, ediles e integrantes de la comisión de festejos.

En ese marco, el jefe comunal resaltó el poder “mantener las tradiciones apuntalando la idiosincrasia de cada localidad”, “defendiendo las raíces de cada pueblo y ponderando en especial la belleza de La Paz”.

Por su parte, Jorge Long, integrante de la comisión de festejos, recordó que el 17 de octubre de 1858 “fue el momento de la fundación de Villa La Paz. 100 años después, a un grupo de muchachos se le ocurrió prender antorchas y dar vueltas alrededor de la plaza, quedando ese ritual que se repite año tras año”. “Aquellos jóvenes eligieron recrear en el aniversario de la fundación de La Paz lo que había ocurrido en 1848 cuando se decretó la libertad civil de los valdenses”, agregó.

Por su parte, Natalia Fiermarin, también integrante de la comisión local, dijo que “es un deber y un compromiso continuar con el mandato y que la tradición no muera”. Además, sostuvo que “el evento fue declarado de Interés Departamental y Nacional. Es muy importante mejorarlo año tras año”.

Durante todo el mes de octubre “se llevan adelante festejos y encuentros en la comunidad, donde las instituciones y la población se ven beneficiadas”, comentó.

“Se realizan actividades en las escuelas de la zona, con trabajo para vendedores, artesanos, procurando que todas las instituciones obtengan sus beneficios”, añadió Fiermarin.