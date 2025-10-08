El domingo 12, a partir de las 14.30 en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, se realizará el primer Festival de las Infancias, denominado “Ludosentidos: descubrir, jugar, sentir”. Este evento es organizado por el programa Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y contará con la participación de actores públicos y privados locales y nacionales.
Las actividades serán para niños de 0 a 6 años y sus familias, donde se podrá disfrutar de propuestas recreativas, lúdicas, artísticas y culturales, pensadas especialmente para estimular los sentidos de los niños y celebrar el derecho al juego y la recreación.
Las actividades
Pintura y arte visual con la propuesta Rompecabezas, del artista argentino radicado en Colonia, Diego Bianki.
Bebeteca musical exclusiva para bebés de 0 a 2 años, a cargo de Gabriela Mirza con El Sonido de los Libros. Esta actividad se realizará en sala Multiespacio de 15.00 a 15.50 y de 16.10 a 17.00.
Talleres de huerta y plantines donde pondrán “Manos a la Tierra”, a cargo de Nicolás Vodanovich.
Juegos para descubrir aromas, gustos y texturas de frutas y bebidas a cargo del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).
Espacios múltiples de juego libre y expresión a cargo de centros educativos de primera infancia.
Consultorio infantil a cargo de personal de salud de ASSE Colonia.
Cierre musical con la cantante y compositora Leticia Passeggi, directora y vocalista de “Encanto al Alma”.
La entrada es gratuita, ingresando por la puerta 2 del recinto ubicado en el Real de San Carlos. Se contará con interprete de lengua de señas.