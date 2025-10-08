El domingo 12, a partir de las 14.30 en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, se realizará el primer Festival de las Infancias, denominado “Ludosentidos: descubrir, jugar, sentir”. Este evento es organizado por el programa Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y contará con la participación de actores públicos y privados locales y nacionales.

Las actividades serán para niños de 0 a 6 años y sus familias, donde se podrá disfrutar de propuestas recreativas, lúdicas, artísticas y culturales, pensadas especialmente para estimular los sentidos de los niños y celebrar el derecho al juego y la recreación.

Las actividades