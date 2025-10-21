Finalmente, este martes, en el Hospital Samuel Bertón de Colonia del Sacramento —que funciona bajo la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)— fue inaugurado el tomógrafo que arribó a ese centro de salud en julio de 2024 y cuya instalación no se había concretado hasta el momento por distintas razones.

El acto de apertura de este nuevo servicio de imagenología en el hospital coloniense contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y del presidente de ASSE, Álvaro Danza, entre otros funcionarios del gobierno nacional y departamental, así como legisladores.

La instalación de este instrumental fue un reclamo realizado durante varios años por funcionarios, usuarios y actores políticos, ya que las personas que requerían de este servicio debían trasladarse hacia otros departamentos o asistir a centros de salud privados de la zona que venden servicios a ASSE.

Tras la llegada del equipo, su instalación se dilató más de lo previsto por diversos motivos, entre ellos, las condiciones edilicias, que no estaban dadas para su funcionamiento. Luego de realizar las obras necesarias, se debió definir quién llevaría adelante la gestión del equipo. En ese sentido, la dirección del hospital encaminó un convenio con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) para la gestión y el manejo del tomógrafo.

Acumulación positiva

En un extenso discurso, Danza agradeció a los funcionarios de ASSE, quienes “pusieron un enorme esfuerzo para esta concreción.” El prestador “es una máquina gigante, donde cada engranaje suma para que las cosas se concreten”, expresó, y también destacó a la comisión de usuarios de Colonia y a la Intendencia de Colonia, que “nos ha apoyado y sigue apoyando con mejoras que han permitido facilitar el acceso al tomógrafo”.

La apertura del servicio de tomografía en este nosocomio “debe interpretarse como una parte de esa acumulación positiva a la que hacía referencia Yamandú Orsi cuando asumió como presidente de la República”, porque “la instalación se resolvió en el período anterior y se concreta en esta administración”. En esa línea, Danza valoró la presencia del expresidente de ASSE, Marcelo Sosa.

“Una acumulación positiva que se refleja en la complementación público-pública, porque el CUDIM estará a cargo de la gestión y mantenimiento del tomógrafo”, destacó Danza.

El funcionario expresó que “los tomógrafos en pleno siglo XXI son indiscutiblemente fundamentales”. “Como profesor de Medicina, de lo que no me puedo eximir, me veo en la obligación de mencionar que la tomografía es especialmente útil en dos patologías de altísima prevalencia en nuestro país: la patología oncológica y la patología traumática. Ambas requieren estudios de imagen avanzados, precoces y certeros, y afectan transversalmente a todas las edades”, comentó.

El presidente de ASSE adelantó además la ampliación de nuevos servicios en ese nosocomio, como “la mejora de la estructura y equipamiento del CTI dentro de este hospital”, que será trasladado al tercer piso del edificio: “será de primer nivel y estará pronto para el año 2027”. En la misma línea, añadió que en ese hospital se instalará una sala de internación de salud mental, “en cumplimiento de los preceptos de la Ley de Salud Mental, evitando dispositivos asilares y favoreciendo la internación en dispositivos polivalentes”.

Por su parte, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, también reconoció el trabajo de los funcionarios de ASSE, así como de los integrantes de la Comisión de Usuarios en la instalación de este equipamiento médico. Expresó que “la prioridad que nos encomendó Orsi a cada uno de los miembros del Consejo de Ministros es que garanticemos, desde nuestra responsabilidad, el mayor esfuerzo para que cada persona tenga el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo”.

Destacó la presencia de los tres diputados por Colonia —Mario Colman (Partido Nacional), Nibia Reisch (Partido Colorado) y Cecilia Badin (Frente Amplio-FA)—, así como del senador Nicolás Viera (FA), también oriundo de ese departamento, quienes “fueron actores muy importantes para que hoy esté también este tomógrafo”, al igual que el intendente Guillermo Rodríguez.

Inauguración del tomógrafo del hospital de Colonia del Sacramento. Foto: Ignacio Dotti

“La salud es y tiene que ser un derecho que queremos seguir fortaleciendo, así que hoy no es menor que estén autoridades del directorio anterior acá presentes y todo el directorio actual manifestando las prioridades que tiene ASSE como un actor más del Sistema Nacional Integrado de Salud”, señaló Lustemberg. “Pero nada de esto es posible si quienes trabajamos en la salud no le ponemos todo el amor, pasión, nuestro conocimiento y la infraestructura tecnológica, siempre pensando en los pacientes”, finalizó.