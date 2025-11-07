Este sábado, a partir de las 17.00, en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento se desarrollará la actividad denominada Colonia Imagina, que incluye presentación de libros y actividades artísticas para la infancia.

La jornada comienza con las actividades en torno al libro La pelota, una obra de Felisberto Hernández, ilustrada por Diego Bianki y publicada por Editorial Morisqueta. En conversación con Leonardo Noguez, editor de Morisqueta, el reconocido ilustrador argentino radicado en Colonia del Sacramento compartirá su experiencia como ilustrador de esa obra.

Posteriormente, el actor Pedro Chajías realizará una lectura de cuentos. Además, a partir del libro La pelota, los niños crearán su propio taumatropo, un juguete óptico que da movimiento a las imágenes.

A las 18.00, la jornada continúa con el espectáculo musical Las Aventuras de Farolito, un cuento musicalizado por piano, guitarra y voz, con la participación de Vale Boné y Mako Bassahunn. La entrada es libre y gratuita.