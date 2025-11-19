Este fin de semana, la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento será escenario de dos espectáculos que tendrán como protagonistas a reconocidos músicos del Río de la Plata. En efecto, el viernes 21, el talentoso y reconocido guitarrista, cantante y compositor argentino Luis Salinas presentará un concierto acompañado por los músicos César Durañona (batería), Javier Lozano (piano) y Juan Salinas (guitarra y voz).

El concierto está previsto para las 21.00, pero una hora antes a los asistentes se los invitará con tapas y tragos de bienvenida en la galería de la Plaza de Toros.

En tanto, el sábado 22, a las 21.00, el legendario dúo uruguayo Larbanois & Carrero se presentará en el antiguo recinto taurino. El músico coloniense Santi Wirth será el músico invitado en ese concierto.

Las entradas para ambos espectáculos se encuentran a la venta en boletería de la Plaza de Toros y en Redtickets.