Organizado por Hurí Arte y Edición, en el Centro Cultural Bastión del Carmen se desarrollará una nueva edición de La Otra Feria del Libro y la Música, durante el viernes 14 (de 18.00 a 22.00) y el sábado 15 (de 12.00 a 21.30). Se trata de una actividad que apunta a fusionar “el amor por la literatura y la pasión por la música”, así como “reunir a lectores, escritores, músicos y amantes del arte en general, ofreciéndoles una experiencia diversa e enriquecedora”, según comentaron sus organizadores.

En esta edición participarán las editoriales Amanuense, Sujetos, Pez en el hielo, Hurí Arte y Edición y Deletreo, además de los emprendimientos Alejo Vinilos, De Lima Libros, Pilar Cuenca y Kathekon Libros.

A lo largo de estas dos jornadas se presentarán los siguientes libros: Vulgaria y Tunguska, de Martín Palacio Gamboa; El Molino Quemado, de José Arenas; La vida en calzoncillos, de Jorge Carbajal y Leonardo Lesci; La Edición en Uruguay: una escritura en proceso, de Alejandra Torres; Mundo de gatos. 22 Poemas para maullar, de Adriana Rivero; y La Peregrina. Mujer que cura con sus lágrimas, de Ana Laura Rodríguez (Argentina).

Se presentarán espectáculos de música y poesía a cargo de Mono Bernal Sánchez, Chippy Rodríguez y Guille Fielitz; Gato Azul; Salvador Biko y Kundeke. El taller de poesía de la Casa de la Cultura de Colonia, Camu Pérez, Jorge Portillo, José Arenas, Karina Sosa, Rodrigo Támara, Yohanna Menéndez y un set musical con vinilos a cargo de Alejo Siri.

Más información en: @laotraferia2025 y @huri_arteyedicion.