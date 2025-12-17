De los actuales cinco integrantes de Astroboy, tres son oriundos de Colonia del Sacramento, más precisamente del Barrio Sur. Y será en esa pintoresca zona de la capital coloniense, en el patio del Centro Cultural Bastión del Carmen, que se presentarán este sábado a partir de las 20.30.

En agosto, y luego de casi 20 años sin lanzar ningún disco, presentaron Ver para creer, su nuevo EP, lanzado por el sello Little Butterfly Records. En el ya lejano principio de los 2000, la banda había iniciado su camino musical con 5 estrellas (2003), Automática (2004) y Big for the City (2007).

Este reencuentro es algo especial. Para los integrantes del grupo, Colonia del Sacramento es “un punto en común” para reencontrarse, por lo que esa localidad se transforma en “una base de operaciones”. Así lo contó en diálogo con la diaria Leandro Tuko Boné, guitarrista y fundador del grupo. “En Colonia sucede que nos juntamos a ensayar, a crear, a vernos y a disfrutar”, pero, además, “esta ciudad nos da ese toque de inspiración para crear nuevas músicas y tratamos de aprovecharlo”, comenta Boné.

Actualmente, la banda está compuesta por Martín Rivero en voces, y los colonienses Javier Vaz Martins, en bajo, y Leandro Boné y Francisco Risso en guitarras; mientras que Francisco Etchenique es el baterista invitado. “Pablo Fiallo, que es el baterista de siempre de la banda, hoy se encuentra en Italia y es imposible logísticamente que nos acompañe en este show”, aclara Boné.

“En la situación actual del grupo, que nos encuentra viviendo desperdigados en países diferentes” (Boné reside en Buenos Aires, Risso en Colonia, Rivero en Ciudad de la Costa y Vaz Martins en Montevideo), “cada movimiento que hacemos es bastante costoso”, explica el guitarrista. “Muchas veces requiere que organicemos la vida en torno a Astroboy”, lo que no quiere decir que “no nos haga muy felices y que le pongamos muchas ganas”, agrega.

“Cuando generás el movimiento, está bueno que los resultados sean lindos y que te llenen el alma. Por este lado venimos muy contentos, porque todo lo que viene sucediendo nos viene haciendo muy bien”, destaca Boné. En ese sentido, relata que, para el nuevo disco presentado a sala llena en el Museo del Carnaval, “se trabajó un montón, pero lo disfrutamos, porque volvimos a hacer música y a vivir un año como hacía mucho tiempo no lo vivíamos”. “Culminar este año con un espectáculo en nuestra querida Colonia será ponerle el broche de oro a este 2025”, subraya el músico coloniense.

Ver para creer

Sobre el nuevo disco, Boné destaca que “tiene varias particularidades”: “Nos encuentra 18 años después de que haya salido el último disco, nos encuentra haciendo música, siendo las personas que somos”. Para el músico, “los discos son fotos del momento” y personalmente “influye mucho en tu arista de artista”.

“A nosotros nos encuentra siendo otras personas y obviamente con otros gustos musicales, explorando otras cosas”, reflexiona Boné. No obstante, el guitarrista aclara que “si escuchas este disco, vas a encontrar sin dudas la esencia de siempre de la banda”. Además, “a nivel producción estuvimos explorando otras cosas”, acota.

En este disco “nos encontramos a nosotros sabiendo que formamos parte de esta entidad, que es Astroboy, y tiene una identidad bien marcada”, resalta, y agrega que “no nos ponemos reglas y queremos crear y hacer música”, pero “no podemos escaparle a que el grupo tiene algo bien marcado, que es la canción, que siempre va por un carril, e investiga los mismos mundos para vestir la canción y sacarla a pasear”.

Un show especial

“No sólo volvemos a tocar en nuestra ciudad, sino que volvemos a nuestro barrio”, cuenta Boné, con mucho entusiasmo. Para el show de Colonia “uniremos los dos mundos”, porque “habrá un formato con máquina de ritmos y otros temas con batería, y haremos todo lo que venimos haciendo este año en una noche sola”. “Estamos muy contentos porque volvimos a hacer música, presentamos un nuevo disco a sala llena y lo cerramos con este show para celebrarlo con nuestra gente”, expresa Boné.

Los detalles

Astroboy. Sábado 20.30, patio del Centro Cultural Bastión del Carmen en Colonia del Sacramento. Previa con Dj Dubchizza y patio gastronómico con Pizca Food & Drink y La Barbarita. Entradas en Redtickets y bonificadas en los siguientes puntos de venta: Evergreen Culture y Nativo Tattooshop. Produce La Ventanita, producciones artísticas.