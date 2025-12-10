El viernes 12 se celebrará la vigésima edición de Museos en la Noche, dedicada este año al Bicentenario de la República. Esta actividad es organizada por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En ese marco, más de 100 museos y espacios culturales abrirán las puertas al público con propuestas de recorridos guiados, talleres, circuitos temáticos y música en vivo, entre otras.

En lo que respecta al departamento de Colonia, museos de las localidades de Rosario, Colonia Valdense, Juan Lacaze, Carmelo y Colonia del Sacramento iniciarán sus actividades a las 19.00.

Programación

Colonia del Sacramento

Museo del Origami (Ituzaingó 131): desde las 19.30 habrá talleres de origami para niños y niñas. Se invita a descubrir detalles del arte y la ciencia del plegado en una recorrida guiada por facilitadores. La actividad es abierta para todas las edades.

Museo de Colonia (Del Comercio 77-83): desde las 19.00 se podrá recorrer los espacios expositivos. En el patio del museo, a las 21.00, estará en vivo Ismael Berois con su espectáculo Canciones para todo, un recital de canciones propias, instrumentales y cantadas, intercaladas con lectura de poemas de su autoría.

Museo Naval (Henríquez de la Peña 168): desde las 19.00 hasta las 24.00 estará la muestra Colonia en clave marítima: la historia de Colonia a través de su pasado naval con instrumentos de navegación, artillería naval, maquetas y dioramas que recrean aquella época.

Juan Lacaze

Museo Puerto Sauce (José Enrique Rodó 152): desde las 18.00 habrá visitas guiadas a las exposiciones sobre la historia local. Además, estará presente la muestra Un viaje entre letras y dos siglos orientales. A partir de las 20.00 se proyectarán audiovisuales locales de 1925 realizados por el cineasta Max Glücksmann. A las 21.00 se presentará en vivo el músico local Fernando Cortizo con su espectáculo Una guitarra en la noche alumbra la oscuridad.

Rosario

Biblioteca Popular José Pedro Varela (Rincón 166 entre Gral. Artigas y Sarandí): desde las 19.00 estará la exposición del taller de artes plásticas. Además, durante la noche habrá visitas guiadas por el museo. También se realizará una presentación del taller de teatro para adolescentes del museo.

Colonia Valdense

Museo Valdense (Av. D. Armand Ugon s/n): desde las 19.00 hasta las 24.00, en conjunto con el Museo Pro Acervo Histórico, se ofrecerán espectáculos musicales en patios de la Iglesia Valdense.

A las 19.00 estará el dúo infantil Rim Pum Pam, compuesto por Nico Caraballo y Nico Constantin. A las 20.30 se presentará Un Buen Lugar y a las 22.00 Nico Caraballo. Habrá juegos inflables, venta de comestibles y feria artesanal.

Carmelo

Archivo y Museo del Carmen (Ignacio Barrios 208 entre Del Carmen y José Pedro Varela): el sábado 13 y domingo 14 desde las 20.00 a las 24.00 se podrán recorrer las exposiciones con los distintos cursos del museo.