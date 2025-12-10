Este jueves, en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, se desarrollará la octava sesión plenaria del Congreso de Intendentes, donde se abordarán temas sociales y culturales.

La jornada dará inicio a las 10.00, con el informe de la mesa de entrada, y posteriormente se recibirá a la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffman. Además, a las 11.30 estarán integrantes de la Agencia del Cine y Audiovisual de Uruguay (ACAU) junto al Instituto Uruguay XXI, representado por su vicedirector ejecutivo, Martín Mercado.

Sobre las 12.30, se realizará una intervención de sensibilización vinculada a la campaña “Un trato por el buen trato” hacia niños, niñas y adolescentes. La sesión culminará a las 13.00 con el espacio destinado a asuntos varios, donde se abordarán temas de interés común de los gobiernos departamentales.

Consultado sobre la actividad, el referente de la Intendencia de Colonia en el congreso, Daniel Dibot, dijo a la diaria que esta instancia “se da en el marco de la conmemoración de los 30 años de la denominación de Patrimonio Mundial al Barrio Histórico de Colonia del Sacramento”.

Dibot comentó que en la jornada “se desarrollarán temas culturales y sociales”, pero “dentro del espacio de asuntos varios aparecen algunos temas quizás un poco más políticos del día a día de lo que sucede en las intendencias vinculados al Fondo de Desarrollo del Interior o al grupo Uruguay Impulsa, que es posible que algo se trate acerca de esto”.

Además, la jornada se extenderá hacia la tarde, cuando el congreso abordará el cierre del proyecto Gestión Integral de Residuos y Economía Circular. En este sentido, El Congreso de Intendentes y la Unión Europea presentarán los resultados del proyecto Fortalecimiento Institucional y Buenas Prácticas 2022-2025 y la hoja de ruta hacia 2030, en el horario de 14.30 a 18.00.