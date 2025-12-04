En 2023, la comuna coloniense inauguró el Centro Esperanza, una institución dedicada al tratamiento y rehabilitación de adicciones y a la atención a la salud mental que funciona en Colonia del Sacramento. Esa dependencia, que está bajo la égida de la Dirección de Desarrollo Humano, que encabeza Ricardo Planchón, dispone de un plantel de 15 profesionales de la salud y de la educación que trabajan directamente con los usuarios.

Entre los planes presentados por el nuevo gobierno departamental de Colonia, encabezado por el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), aparece la instalación de dos nuevas sedes de ese centro, una en Carmelo y otra en Rosario. Está previsto que el centro que se instalará en Carmelo funcione a partir del segundo semestre de 2026.

En diálogo con la diaria, Planchón convocó a instituciones públicas y privadas a formar parte del trabajo que desarrolla ese centro. “Nosotros invitamos a los distintos organismos del Estado, y también a instituciones privadas, para que nos ayuden a enfrentar el principal problema que tiene nuestra sociedad, que está relacionado con las adicciones a las drogas”.

“Queremos trabajar en estos temas con el gobierno nacional y tenemos la mejor predisposición para eso, porque esto no pasa por un tema político, sino por entender cuál es el principal problema que tiene la sociedad en nuestro departamento”, subrayó. Además, “necesitamos que se sumen a esta tarea las instituciones privadas de salud, porque queremos dar el paso para profundizar en el área de salud mental, porque hay muchos usuarios que se están rehabilitando de problemas de consumo, pero encontramos que tienen una patología de salud mental mucho más profunda o situaciones de abandono, de violencia intrafamiliar o de abuso”, agregó.

El funcionario expresó que el Centro Esperanza apunta a extender el funcionamiento “desde la mañana a la noche, trabajar en forma ambulatoria y seguir estableciendo vínculos con los organismos nacionales cuando sea necesaria la internación en alguno de los dispositivos existentes”.

El desarrollo de ese modelo de atención va de la mano de la oferta de alternativas de formación y de trabajo para los usuarios, “por lo cual apuntamos a generar cinco sedes de la Escuela Taller de Artes y Oficios Manuel de Lobo en distintas localidades”, así como a instaurar un programa de experiencia laboral en la comuna especialmente destinado a personas que intentan superar las adicciones, añadió Planchón.

La sede del Centro Esperanza de Carmelo funcionará en los ex barracones de Montes del Plata, donde también se instalará una sede de la escuela de oficios municipal. Planchón explicó que el próximo presupuesto departamental prevé la contratación de profesionales y funcionarios que se sumarán a la labor que desarrollan tanto el centro Esperanza como la Escuela de Artes y Oficios Manuel de Lobo. “Nosotros elevamos nuestras aspiraciones para el próximo presupuesto, pero también queremos trabajar a nivel territorial con la Junta Nacional de Drogas y con el dispositivo Ciudadala”, resaltó.

Asimismo, “debemos trabajar profundamente en la prevención del suicidio, que es un problema creciente en algunas localidades del departamento”, concluyó.