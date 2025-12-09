Este martes, frente al edificio de la Jefatura de Policía de Colonia, ubicado en la avenida General Flores de la capital departamental, se desarrolló la presentación del plan Verano Azul 2025-2026 que se desarrollará en el territorio coloniense y también en San José.

El acto contó con la presencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, del subdirector de la Policía Nacional, Robert Tarocco, del presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y de los jefes de Policía de esos departamentos, Paulo Costa (Colonia) y Osvalo Molinari (San José), entre otros.

Frente a las autoridades presentes, a lo largo del tramo de General Flores comprendido entre Lavalleja e Intendente Suárez se ubicaron móviles de las distintas unidades del Ministerio del Interior, Prefectura Nacional Naval y la Intendencia de Colonia que formarán parte de ese operativo.

A la hora de los discursos, el jefe de Policía de Colonia destacó que el programa Verano Azul “es un operativo que tiene sus raíces” en Maldonado y Rocha y que posteriormente se trasladó a otros departamentos costeros. “Es una estrategia integral para proteger nuestras playas en la temporada de verano”, valoró Costa, quien también destacó los atractivos naturales y culturales del departamento de Colonia.

El programa Verano Azul “es un compromiso de gestión y de seguridad pública inquebrantable” y “este año redoblamos los esfuerzos en seguridad pública gracias al despliegue de mujeres y hombres de las diferentes unidades de la Jefatura de Policía de Colonia, del Centro Comando Departamental, de la Dirección de Investigaciones, de la Brigada Antidrogas, del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo, Grupo de Reserva Táctica, Policía Caminera, la Guardia Republicana, la Dirección de Aviación de la Policía Nacional, Identificación Civil, Migraciones y de “fuerzas amigas” como la Prefectura Nacional Naval, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, detalló.

Costa aseguró que mediante ese operativo “garantizaremos que nuestras costas, balnearios y ciudades sean entornos seguros para todas las familias y para los visitantes”. “La prevención, la vigilancia y la respuesta rápida son los pilares de este operativo”, añadió.

En tanto, el jefe de la Policía maragata, Osvaldo Molinari, expresó que mediante el programa Verano Azul se garantizará el “bienestar” a los locatarios y a los visitantes.

“Se reforzará la presencia policial en los balnearios, con mayores recursos humanos, vehículos y medios tecnológicos, y cuando la situación así lo requiera se coordinarán acciones con otras dependencias”, explicó el funcionario, y aclaró que el aumento de presencia policial en la costa “no irá en detrimento del patrullaje en otras zonas del departamento de San José.

En tanto, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, destacó que Uruguay “recibe a millones de personas que lo eligen para disfrutar del verano”, lo cual “exige una Policía preparada para cuidar a quienes viven aquí y a quienes nos visitan”.

“El turismo es una industria y un derecho humano que debemos garantizar en condiciones de seguridad”, y por eso Verano Azul “despliega recursos humanos y tecnológicos para garantizar la dinámica propia de estos dos departamentos”, destacó.

Valverde, finalmente, resaltó que en los nueve meses de gestión que lleva el actual gobierno nacional “hemos ampliado la capacidad de respuesta, con aumento de 20% de las cámaras de videovigilancia, y se han logrado avances sostenidos en los cinturones de seguridad metropolitano y fronterizo”, así como “nuevos tótems de emergencia 911 y puntos de atención para denuncias y trámites”. “Todo esto sería insuficiente sin el corazón operativo de nuestra institución: una Policía profesional, cercana y profundamente comprometida”, subrayó la funcionaria.