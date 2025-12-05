En el marco del aniversario 82 de José Carbajal El Sabalero, que se conmemora el próximo lunes, el Municipio de Juan Lacaze, junto a las comisiones de Turismo y de Cultura, realizará un homenaje denominado “La ciudad sabalera homenajea a su cantor”.

El evento será el domingo 7 a partir de las 17.00 en la rambla de la ciudad, que lleva el nombre de ese gran referente musical y cultural que fue José, fallecido en 2010. Durante la jornada habrá gastronomía con platos típicos y feria de productos locales.

A partir de las 19.00 comenzará la presentación de los espectáculos musicales, con el Núcleo del Sodre de Juan Lacaze, A puro verso, Los solistas y Alejandro Carbajal –hijo de José– que, acompañado por músicos reconocidos, interpretará canciones emblemáticas de su padre. Al cierre, se cantará de manera colectiva con la presencia del público y artistas locales.