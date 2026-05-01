Gustavo Robatti, del Sunca, durante el acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Colonia del Sacramento.

El acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Colonia del Sacramento se volvió a poner en el centro la preocupación por el empleo, en un contexto departamental marcado por el aumento de la desocupación y el deterioro de la actividad económica, tras el cierre de varias empresas -entre ellas las metalúrgicas Yazaki y Cla Sienz- y la incertidumbre que afecta al sector cárnico, por ejemplo.

Convocado por el plenario intersindical, el acto se desarrolló en la explanada del palacio municipal ubicado en la avenida General Flores y reunió a representantes de distintos gremios —educación, salud, policía, construcción, entre otros— y tuvo como eje la lectura de la proclama general del PIT-CNT, a cargo de Gustavo Robatti (Sunca), junto con intervenciones sectoriales que reflejaron una agenda común atravesada por la precarización laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la preocupación por la desigualdad.

Entre el público conformado por unas 220 personas, se encontraba algunos referentes políticos locales, como la diputada por el Frente Amplio, Cecilia Badín, y algunos directores departamantales de organismos nacionales, así como el director nacional de Turismo, Cristian Pos. En tanto, no asistieron representantes de la Intendencia de Colonia, en manos del Partido Nacional, ni otros referentes partidarios.

Reclamos de la educación

Tal como se había adelantado en la previa, la conmemoración estuvo atravesada por el diagnóstico de un departamento que ha pasado de ser uno de los mejor posicionados en materia laboral a enfrentar niveles de desempleo entre los más altos del país. Ese telón de fondo estuvo presente en casi todas las intervenciones, donde se vincularon los problemas locales con un escenario económico más amplio.

En representación de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, Marcos Colo planteó un panorama crítico del sistema educativo, tanto a nivel nacional como departamental. Señaló la “desprotección y desvalorización de la profesión docente”, así como la falta de recursos y el alejamiento de las autoridades de la realidad cotidiana de los centros educativos.

El discurso también hizo foco en la necesidad de mayor presupuesto —reiterando el reclamo del 6%+1 del PBI— y en demandas concretas para Colonia, como la concreción de infraestructura universitaria. Además, se vinculó la crisis educativa con el deterioro del entramado social, marcado por el cierre de fuentes de trabajo y el aumento de la vulnerabilidad de estudiantes y familias.

En el plano departamental, Colo destacó que los sindicatos de la educación lograron algunos avances “producto de la organización colectiva”. En ese sentido, destacó que “a partir del acumulado y de la lucha social y sindical […] se logró incorporar la carpeta de obra en Codicen para realizar el Liceo III de Colonia en este período”, lo que consideró “un paso más hacia la concreción real que tanto necesitamos” .

Acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Colonia del Sacramento.

Salud: sobrecarga, multiempleo y falta de recursos

Por su parte, Stephanie Ruffo, en representación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, describió un sistema sostenido “a pesar de las condiciones adversas, los recortes y la falta de recursos”.

La dirigente subrayó el cansancio del sector frente a la sobrecarga laboral, el multiempleo y los salarios insuficientes, al tiempo que reclamó mayor inversión en salud pública, especialmente en el área de salud mental, donde la demanda crece de forma sostenida. También hizo énfasis en la necesidad de regularizar trabajadores suplentes y tercerizados, y defendió la negociación colectiva como herramienta central para la conquista de derechos.

Policía: llamado al diálogo y la convivencia

Desde el Sindicato de la Policia Nacional, Martín Fontes apostó a un mensaje centrado en la convivencia social. Reconoció las tensiones y conflictos que atraviesan la sociedad, pero reafirmó el compromiso del gremio con el diálogo y la paz social. “El camino es construir puentes y no muros”, señaló, destacando la necesidad de fortalecer el entendimiento entre trabajadores y fuerzas de seguridad.

En esta oportunidad, hubo intervención de una representante de un colectivo Comunidad de familias de personas privadas de libertad, quienes conovocar a mirar el “trabajo invisible de acompañar el dolor, cuando todo se cae, que no figura en las estadísticas, y que es profundamente humano”. “Esa realidad también forma parte de esta lucha” que se celebra cada 1° de mayo, aseveró.

Acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Colonia del Sacramento. Foto: Ignacio Dotti

Proclama general: desigualdad, pobreza infantil y agenda de reformas

La lectura de la proclama del PIT-CNT estuvo a cargo del referente del Sunca, Gustavo Robatti. El mensaje de la central sindical para esta fecha retomó la denuncia contra la desigualdad global, el rechazo a los conflictos bélicos y el llamado a la defensa de la soberanía de los pueblos. En el plano nacional, se destacó la persistencia de la pobreza infantil como uno de los principales problemas estructurales. En ese sentido, se volvió a impulsar la propuesta de gravar al 1% más rico de la población como mecanismo para financiar políticas sociales.

Se plantearon iniciativas vinculadas al empleo —como el impulso a las compras públicas de producción nacional— y a las condiciones laborales, entre ellas la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial.

La proclama también abordó la seguridad social, valorando algunos avances recientes, pero manteniendo una postura crítica hacia reformas anteriores, y reafirmó el compromiso con la memoria y los derechos humanos, convocando a la movilización del 20 de mayo.

Homenaje a Ariel Beltrán, durante el acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Colonia del Sacramento. Foto: Ignacio Dotti

Homenaje a Ariel Beltrán

El acto incluyó un momento especialmente emotivo con el homenaje al dirigente sindical Ariel Beltrán, recordado como un referente de la militancia sindical en el departamento de Colonia.

Compañeros y familiares destacaron su trayectoria de más de cuatro décadas de compromiso, su rol formador dentro del movimiento sindical y su permanente disposición a apoyar a las distintos sindicatos en conflictos que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo.