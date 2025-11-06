Este jueves, a los 62 años, y tras atravesar una dura enfermedad, falleció Ariel Beltrán, que en este período de gobierno se desempeñaba como edil del Frente Amplio por Colonia y que durante más de tres décadas fue un referente del movimiento sindical de ese departamento en representación del gremio de trabajadores bancarios, AEBU.

Si bien en los últimos años Beltrán se dedicó a la militancia política en el Frente Amplio, como candidato a intendente en las elecciones de 2020, su militancia más extensa se desarrolló en el ámbito sindical dentro y fuera de los límites de Colonia, ocupando incluso cargos de representación en organismos internacionales como en Cinterfor – OIT.

Oriundo de Semillero, Beltrán desarrolló múltiples funciones laborales, incluyendo el ámbito rural, hasta que ingresó mediante concurso al Banco de Seguros del Estado, del cual se había jubilado hace un par de años. Actores políticos colonienses de todos los partidos políticos valoraron la capacidad y vocación de diálogo que mostró Beltrán a lo largo de su trayectoria.

En tanto, el Plenario Departamental del PIT-CNT también despidió a unos de sus principales referentes a través de un comunicado, en el cual expresó que “se nos acaba de ir Ariel. Qué tristeza. Ariel fue uno de los imprescindibles del pueblo. Era militante y dirigente de AEBU reconocido por todos. Pero, sobre todo, Ariel se destacó por su rol en el Plenario Departamental del PIT-CNT. Es y será un referente histórico del movimiento sindical en Colonia. Fue clave en el crecimiento de todo el movimiento sindical en el oeste de la República desde finales del siglo pasado y durante todo el desarrollo de este”.

Ariel Beltrán “siempre fue comprometido con el desarrollo de los sindicatos que tenían más dificultades. Con él muchos trabajadores aprendimos a luchar, a defender nuestros derechos. Si había un inconveniente, Ariel estaba”. “Siempre fue un compañero solidario, atento a escuchar, debatir y a orientar. A estar de múltiples maneras junto al movimiento sindical, incluso luego de haberse jubilado y haber empezado a transitar el camino de la militancia política. Hoy se nos fue una persona comprometida con las causas populares, un incansable forjador de las herramientas unitarias de nuestro pueblo”.