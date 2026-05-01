En el marco de los 114 años del puente giratorio de Carmelo, el domingo, se desarrollará una nueva edición de la fiesta del Puente, evento organizado por el municipio local y la Intendencia de Colonia.

Desde las 11.00 hasta las 20.00, la jornada contará con un amplio paseo de compras, artesanos y feria gastronómica con una variada propuesta. Una de las propuestas más destacadas es la tradicional apertura del puente, un emblema de los carmelitanos que ha marcado la historia local. Además, habrá desfile de motos del grupo Correcaminos y autos clásicos, y también espectáculos musicales.

La fiesta se consolida como un evento que combina historia, cultura y entretenimiento, fortaleciendo el encuentro de la comunidad y promoviendo el desarrollo local, destacaron los organizadores.

Programa:

12.30: Apertura del Puente Giratorio y travesía de los Canoeros del Arroyo de las Vacas

Espectáculos musicales: 15.00: Samba Bahía 16.00: Delorean 17.00: El Cuento del Tío 18.00: La Urbana 19.00: Tecno Cumbia