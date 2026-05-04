En mayo de 2025, la abogada Daniela Amed fue elegida alcaldesa de Rosario, tras encabezar la lista más votada en las últimas elecciones municipales. Electa por el Partido Nacional (PN), Amed reemplazó a su correligionario Pablo Maciel e integra el concejo municipal junto a dos concejales nacionalistas y otros dos del Frente Amplio.

Desde la asunción, en julio pasado, el concejo rosarino “viene trabajando muy bien”, “de manera grupal y sin problemas partidarios”, lo que ha hecho que “todas las resoluciones se definan en consenso y por unanimidad”, destacó Amed en diálogo con la diaria.

La alcaldesa valoró que el grupo de funcionarios destinados a ese municipio trabaja a diario con “la camiseta puesta”.

En ese sentido, la alcaldesa manifestó que los trabajadores del organismo “han dado vuelta la ciudad, recorriéndola barrio por barrio” para llevar a cabo tareas de limpieza, descacharrización, poda y clasificación de residuos”, entre otras cosas. Destacó que mediante la labor cotidiana de los funcionarios municipales es posible “mejorar la calidad de vida de los vecinos de Rosario”.

Para Amed, uno de los aciertos de la actual gestión ha sido la inversión en compra de herramientas, equipamiento y vehículos. “El cumplimiento de la labor sin la maquinaria y herramientas se hace muy difícil, y en ese sentido estamos siendo más eficientes y rápidos a la hora de dar respuestas a la sociedad”, consideró.

“Adquirimos un camión liviano con volcadora, una retroexcavadora e implementos manuales, como desmalezadoras, engrasadoras, herramientas para hacer pozos, equipo electrógeno, entre otras”, enumeró Amed.

Antes de su asunción, “el municipio estaba desprovisto de equipos, y lo primero que hicimos fue adquirirlos, para cumplir con mayor profesionalismo las tareas y encargarnos de las demandas”. “Ahora estamos asistiendo con maquinaria a OSE y a Vialidad con la extracción de las palmeras debido a la aparición del picudo rojo en la ciudad”, añadió.

Proyectos de gestión

Con respecto a las distintas tareas que en la actualidad encara el Municipio de Rosario, Amed dijo que “se están culminando los trabajos de cordón cuneta en los barrios Leyenda Patria y Jardín”. Agregó que con el apoyo de la Intendencia de Colonia “se está bituminizando alrededor de 50 calles con doble capa de material”.

“Rosario tenía un debe importante en el mantenimiento de las calles, y en estos meses que venimos liderando el municipio hemos avanzado muchísimo tanto en la parte urbana como en la suburbana”, valoró Amed.

En relación con los nuevos proyectos que prevé encarar en esta gestión, la alcaldesa dijo que este año darán inicio a “la intervención del bulevar Zorrilla, que es el único en el que no se ha invertido como se debe”.

“Allí comenzaremos un entubado de caños que va a cambiar significativamente el lugar, porque el barrio lo necesita”. Una vez culminadas esas tareas, adelantó, “seguramente llegue una mejor luminaria, veredas, árboles, para seguir cambiando el entorno barrial, que es fundamental”.

Por otro lado, Amed comentó que en El Pastoreo se proyecta instalar “una bicisenda que comunicará la zona céntrica de ese barrio con los lugares de enseñanza, como el CAIF, la escuela 91 y la Escuela Agraria”.

Consultada sobre el ordenamiento territorial de la ciudad, Amed comentó que “Rosario ha tenido un enorme desplazamiento con nuevos barrios y calles, y es necesario atenderlos. En ese sentido dijo que “a medida que los fondos nos alcancen, la idea es llevar iluminación y bituminización de calles a esos lugares”.