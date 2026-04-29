Según el sistema de control contra el picudo rojo presentado por la Intendencia de Colonia, en la ciudad de Rosario, 61 ejemplares fueron relevados por la Dirección de Paseos Públicos.

Asimismo, de acuerdo con lo detallado por ese sistema, 49,2% de las palmeras están en buen estado (30 ejemplares), 47,5% (29 palmeras) están en estado irrecuperable, por lo que se extrajeron o están por extraerse, y 3,3% (dos palmeras) siguen afectadas.

Ese conjunto de ejemplares está ubicado en el bulevar Baltasar Brum y en la plaza Benito Herosa. Otro dato para tener en cuenta en este caso es que a 11 palmeras se les aplicó una primera dosis de control en diciembre del año pasado, a 30 se les aplicaron dos dosis en ese mismo mes y a mediados de abril, mientras que 20 ejemplares no recibieron aplicación, ya que eran irrecuperables.

La semana pasada, la directora de Paseos Públicos, Andrea Maddalena, aseguró en una conferencia de prensa que los tratamientos contra el picudo rojo aplicados en palmeras del departamento están mostrando una efectividad “cercana al 100%”. No obstante, la funcionaria advirtió que la plaga continúa expandiéndose, especialmente en la zona este y en corredores viales.

En paralelo a esta situación, en jurisdicción nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) inició la extracción de 208 palmeras severamente afectadas por la larva. En el caso de la ruta de acceso a Rosario, el cambio de paisaje fue rotundo en los últimos meses, ya que ese corredor, conocido por la presencia de las palmeras que lo bordeaban, pasó a ser dominado por ejemplares ya inertes o truncados.

Palmeras extraídas en bulevard Baltasar Brum de la ciudad de Rosario. (Archivo, marzo de 2026) Foto: Ignacio Dotti

“Sorprendida por la noticia de la efectividad”

La alcaldesa Daniela Amed (Partido Nacional) asumió el cargo en julio del año pasado, en simultáneo a la llegada del picudo rojo. “Cuando asumimos en el municipio comenzamos a ver palmeras muertas. Desde nuestro lugar, apoyándonos en la intendencia y en los ediles, comenzamos a solicitar la previsión ante algo que en su momento parecía evitable”, dijo a la diaria.

Mientras que la intendencia trabajaba en el tratamiento de las palmeras ubicadas en la zona urbana, “yo iba contando semanalmente cómo se iban muriendo los ejemplares ubicados en la ruta 2 y por eso insistimos en la extracción”, comentó Amed.

Tras su insistencia, el Departamento Forestal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) comenzó con los trabajos de extracción de las palmeras afectadas. “Nosotros estamos presentes en estos trabajos porque prestamos maquinaria del municipio para que se realice esa tarea con los funcionarios del ministerio”, explicó la alcaldesa.

Consultada acerca de la situación de las palmeras ubicadas en la zona urbana de Rosario, Amed dijo que es “muy mala”. “Me quedé sorprendida cuando [la directora de Paseos Públicos de la intendencia, Andrea] Maddalena, dijo que el tratamiento había dado resultado, ya que en nuestra ciudad no fue así”, aseveró.

La alcaldesa considera que “es un disparate lo que se dijo, dado que en Rosario hubo un 100% de mortandad de las palmeras”. “Me consta que se dieron las dosis en las palmeras del bulevar Baltasar Brum como en la plaza pública, tanto en pipetas como con drones, pero no resistieron”, sostuvo.

“De las ocho palmeras de la plaza, solamente una quedó con vida y no sé qué pasará con ella. En el resto de la ciudad, tanto palmeras ubicadas en el ornato público como es predios privados, se murieron absolutamente todas”, afirmó.

Con relación a la extracción, la funcionaria dijo que automáticamente, “luego de que se sacaron estas palmeras, plantamos lapachos rosados porque queríamos ver nuevamente forestado el lugar y darle vida”.