Palmeras atacadas y muertas por picudo rojo en el acceso a la ciudad de Rosario (archivo, marzo de 2026).

La directora de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia, Andrea Maddalena, aseguró que los tratamientos aplicados en palmeras del departamento contra el picudo rojo están mostrando una efectividad “cercana al 100%”. No obstante, la funcionaria advirtió que la plaga continúa expandiéndose, especialmente en la zona este y en corredores viales.

Maddalena explicó que la comuna coloniense desarrolla un “proceso de continuidad” desde la detección del primer foco de la plaga, en el parque Ferrando de Colonia del Sacramento. A partir de ese momento se implementaron distintas estrategias para contener el avance del insecto, considerado altamente destructivo para las palmeras.

La directora recordó que en una primera etapa se aplicó un tratamiento de endoterapia –una técnica que introduce productos directamente en el sistema vascular de la planta– y luego se avanzó hacia un control biológico más sofisticado. Este último procedimiento consiste en la inoculación de una mezcla de hongos desarrollada por la investigadora Alda Rodríguez, que incorpora un hongo asociado al picudo negro “y que resulta clave para frenar la proliferación de la plaga”.

Maddalena comentó que la estrategia implementada por la comuna coloniense ha estado enfocada principalmente en el ornato público. Detalló que ya se han tratado unas 800 palmeras de la especie Phoenix canariensis en plazas y parques de ese departamento.

El proceso se desarrolla en tres etapas: una primera aplicación realizada en diciembre, una segunda que culminó recientemente –aprovechando condiciones de mayor humedad ambiental– y una tercera para completar el ciclo de control.

Según la funcionaria, ese método “es preventivo, sostenible y amigable con el medioambiente”, en contraste con otras alternativas más agresivas.

Extracción de palmeras en el ingreso a la ciudad

El avance de la plaga también ha obligado a tomar medidas más drásticas en algunos puntos del departamento de Colonia. En la zona de ingreso a la ciudad de Rosario, sobre la ruta 2, se inició la extracción de palmeras severamente afectadas por el picudo rojo. Maddalena recordó que la comuna no intervino en el tratamiento de esas palmeras, ya que estaban ubicadas en jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), aunque posteriormente ambos organismos coordinaron la extracción de los ejemplares afectados.

Pese a los resultados positivos en las palmeras tratadas por la comuna, la situación general sigue siendo preocupante. Maddalena advirtió que la zona este del departamento es actualmente la más afectada.

Además, señaló limitaciones en la capacidad de acción del gobierno departamental, ya que no tiene jurisdicción sobre rutas y caminos nacionales, donde también se registra presencia del picudo rojo.

En ese sentido, reconoció que hubo dificultades en la articulación con organismos del gobierno central, lo que retrasó algunas intervenciones clave. No obstante, valoró la disposición de la ingeniera Florencia Prieto, del MTOP, para avanzar en soluciones conjuntas.

Finalmente, la funcionaria exhortó a los propietarios de predios privados “a informarse y actuar con rapidez” ante la presencia del insecto.

Asimismo, Maddalena recomendó consultar con el equipo técnico de la comuna coloniense para recibir asesoramiento sobre los tratamientos más adecuados y subrayó que la detección temprana es clave para evitar la propagación.

A través de este enlace puede seguirse la presencia del picudo rojo en el departamento de Colonia.