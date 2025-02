Tal como lo había sugerido en varias oportunidades en los últimos meses, finalmente el excandidato a diputado por el Partido Colorado (PC) de Colonia, Giovanni Geymonat (Lista 25) apoyará al Partido Nacional (PN) en las elecciones departamentales que se celebrarán en mayo próximo.

En esa oportunidad, Geymonat apoyará la candidatura a intendenta de Colonia de María de Lima (Lista 2812), exalcaldesa de Nueva Helvecia y actual coordinadora de Cohesión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República.

La incorporación del exdirigente colorado al PN se hizo pública en una conferencia de prensa que se realizó el miércoles 5 en el hotel Leoncia de Colonia del Sacramento. Allí, junto a De Lima y a Ricardo Plánchón, quien la secunda en ese grupo nacionalista, Geymonat, además de explicar las razones por las cuales decidió apoyar esa candidatura, disparó munición gruesa contra la dirección del PC de Colonia.

Entre otras cosas, Geymonat denunció “malas prácticas” políticas, desprolijades en el manejo de los recursos económicos del PC, asignación preferencial de las distintas comisiones de la Junta Departamental, de modo de que una edila percibía mayores ingresos económicos en detrimento de otros, así como “traiciones” que le habrían aplicado varios referentes de ese sector.

El PC “siempre está caracterizado por ser un partido de personas libres, por lo cual considero que nadie debería tomar a mal ni criticar a nadie por tomar decisiones, cuando en realidad a mí las propias personas que hoy representan al partido no me representan”, dijo Geymonat.

Frente a planteos que “han hecho algunos del PC para enviarme a la comisión de ética, entre otras cosas, no tengo ningún inconveniente en afrontarlo, porque siempre he sido una persona de muy clara palabra, y que digo lo que tengo que decir en el momento que lo tengo que decir y no le tengo que pedir permiso a nadie”.

Con relación a los motivos que lo impulsaron a apoyar a De Lima, Geymonat dijo que “en charlas que hemos tenido con diversos actores políticos fue con quien más coincidí personalmente y en cuanto al trabajo que viene haciendo es con María”, sostuvo Geymonat.

Además, la flamante incorporación nacionalista expresó que “si la gente de Colonia piensa de manera racional como debería hacerlo, creo que esta es una muy buena opción para que María sea quien ocupe el sillón de intendenta, porque creo que está capacitada mejor que nadie para hacerlo, y aparte me encanta porque es mujer”. “Eso me pone mucho más contento: que una mujer política y sea la primera intendente de Colonia”, subrayó.

Más allá de este anuncio y dado que figuró en listas del PC en el actual ciclo electoral, Geymonat no podrá integrar las listas del PN en la elección de mayo próximo.