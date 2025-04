Marcos Musselli ejerce como médico desde 2011, y es un activo militante del Partido por la Victoria del Pueblo – Frente Amplio (PVP – FA) en el departamento de Colonia. Médico de familia en el primer nivel de atención que se desarrolla en las policlínicas barriales, Musselli también ha ejercido la gestión siendo director de la Red de Atención Primaria (RAP) de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en ese departamento entre 2018 y 2020.

Hace pocos días, el nuevo directorio de ASSE le otorgó la responsabilidad de estar nuevamente al frente de la dirección de la RAP en Colonia. En diálogo con la diaria, el médico coloniense ahondó sobre los desafíos que le aguardan en esa función, así como en cuestionamientos a la anterior administración de gobierno.

¿Cuál es el área de acción de la RAP?

La RAP se encarga del primer nivel de atencíón en el departamento de Colonia. Nos referimos a 28 policlínicas y a dos puertas de emergencia, que son Tarariras y Ombúes de Lavalle. Yo estuve desde el 2018 al 2020 en este cargo, y por entonces los centros auxiliares de Nueva Helvecia y de Nueva Palmira eran parte de la RAP, pero en la última Rendición de Cuentas fueron separados de la red y ahora son unidades ejecutoras aparte que ya no dependen de la RAP. Así que en eso consiste la red de atención primaria del departamento de Colonia: la atención en policlínica, los médicos de cabecera, el control pediátrico, el control ginecológico, los Papanicolau, los controles de embarazos por partera, salud mental, desperdigados por todo el departamento.

Colonia es un departamento extenso, complejo, con una cantidad grande de localidades y parajes rurales. Imagino que también habrá realidades y desafíos difentes en las distintas regiones.

La realidad del departamento no es homogénea. Hay localidades donde no tenemos tantas dificultades, donde no hay mucha espera para acceder a un turno con su médico de cabecera, con el pediatra. En cambio, tenemos otras localidades donde tenemos algunas esperas más importantes, y esto puede ser por cosas puntuales. Después tenemos policlínicas que están muy bien estructuralmente, y en otros lugares tenemos algunas policlínicas que no tienen tanto, que no han tenido mantenimiento por mucho tiempo. Y después tenemos algo que para nosotros es muy importante, que es el relacionamiento con las otras unidades ejecutoras de ASSE. A ver si lo puedo explicar mejor: yo trabajo en una policlínica de Colonia del Sacramento y dependemos en muchas cosas del hospital de Colonia -algún estudio que uno le indica a un paciente, un pase para un especialista, a veces el mismo retiro de medicación-, y en algunos lugares este relacionamiento entre el primer nivel -la policlínica- y el segundo nivel –que este caso sería el hospital- está más aceitado y en otros lugares no está tan aceitada esa relación. Tenemos que trabajar en ese aspecto, porque tener un buen relacionamiento entre el primer nivel y los otros niveles nos va a permitir poder distribuir los tiempos de espera tanto de la policlínica como de las especialidades. Yo creo que en ese trabajo de ida y vuelta se va a mejorar. Nosotros queremos mejorar la accesibilidad. Después tenemos otros desafíos como la salud mental, que es muy importante para todo el Uruguay. Creemos que contar con psicólogos y contar con especialidades que puedan apoyar la parte de salud mental en el primer nivel de atención es fundamental. Yo creo que ASSE viene con esa postura también, incluyendo la de hacer un buen manejo de la telemedicina para acceder a especialistas y para poder hacer interconsultas con colegas que estén en otras localidades.

En relación a los recursos humanos, ¿en qué especialidades existen mayores carencias?

En la actualidad, como estoy trabajando en Colonia de Sacramento, veo lo que pasa más en esta ciudad. Hace varios años que no tenemos dermatólogo por ejemplo. Lo mismo ocurre en especialidades como traumatología u oftalmología, donde hay mucho tiempo de espera. En las administraciones anteriores de Frente Amplio se hacían pesquisas oftalmológicas, y se operaba en el Hospital de Ojos. Creo que en estos últimos cinco años se retrocedió mucho en eso y probablemente lo vamos a tener que volver a impulsar. Yo creo que salud mental es un tema para resolver en el departamento de Colonia, porque tenemos un psiquiatra en Colonia de Sacramento y otro en Nueva Helvecia y, por supuesto, que no dan abasto ninguno de los dos.

¿Percibís que hubo un retroceso en la administración del Partido Nacional en la forma que se gestionó el primer nivel de atención?

Sí, sin duda. Daniel Olesker, que es el vicepresidente de ASSE, dijo que independientemente del problema económico que hay, que hay deudas importantes que comprometen el presupuesto de ASSE, lo más preocupante es la desorganización de la atención. Y él decía -y yo estoy de acuerdo- que uno de los lugares donde está más desorganizado y donde más se ha perdido es en el primer nivel de atención, porque perdimos calidad, perdimos accesibilidad y también perdimos recursos humanos. Pero, sin duda yo creo que acá en Colonia se ve la división esta de las unidades ejecutoras que yo te contaba al principio de Nueva Helvecia y Nueva Palmira, que generan necesidad de recursos administrativos, y entonces tenés que gastar en recursos y sabemos que los recursos humanos y el dinero no son infinitos. Todavía no tengo el diagnóstico de todo el departamento, sé la problemática la zona donde trabajo, pero sí me doy cuenta que está muy desorganizada la atención.

¿Y esa desorganización se generó desde arriba o fue algo que surgió a nivel de los territorios?

Yo creo que hay de todo en esto: viene desde arriba, por no tener directivas claras; y viene también por la mala comunicación entre las direcciones y sus encargados, porque en Colonia tenemos nuestros jefes directos, que son los encargados de la región Oeste. Hay un tema de aceitar ese tipo de cosas y será necesario más presupuesto, porque el gasto por usuario del sistema privado es mayor que el gasto por usuario de ASSE.

Entonces hay un desafío ahí en la organización y cómo se administran los recursos, sin duda, y lo otro, también, es que el hospital de Colonia del Sacramento nació para ser un hospital regional o departamental, y en realidad tiene que tomar las riendas de eso, porque si no nosotros tercerizamos servicios en prestadores privados. Yo creo que en este período se vio muy claro el incremento en el gasto en algunos prestadores, fundamentalmente en la zona este del departamento con el Círculo Católico. Ahí había un convenio existente que era para urgencias, y en realidad ese convenio como que se usó no solo en urgencias, porque el hospital de Colonia no tenía a veces todos los recursos para solucionar cosas entonces se terminaba en el privado. Yo creo que el Hospital de Colonia tiene que tomar las riendas de ser el hospital departamental y que se resuelvan las cosas ahí para evitar tercerizar y perder parte del dinero que está en ASSE en prestadores privados. Hubo un vínculo muy directo entre ASSE y el Círculo Católico, sin duda. Yo creo que lo vimos con la presidencia anterior de ASSE, donde el presidente [por Leonardo Cipriani] era un funcionario del Círculo Católico importante a nivel nacional. A nivel departamental yo viví la transición anterior, y sé que el Círculo Católico tuvo injerencia en elegir algunas direcciones de hospitales del departamento. Tengo pruebas para decirlo y no tengo ningún problema en decirlo, yo viví esa transición y fue así, y sin duda, si el privado influye en qué personas van a estar en las direcciones de algunos hospitales y después esas personas pueden influir en que cierto prestador privado sea beneficiado por atender cosas de ASSE...

¿De qué modo viste que se marcaba esa incidencia del Círculo Católico en la designación de los directores de hospitales?

Yo lo viví, porque se llamó adelante mío a directivos del Círculo Católico, que eran los que buscaban personas para ocupar las direcciones de hospitales de la zona Este –Nueva Helvecia, Rosario, Juan Lacaze-. No tengo ningún problema en decirlo. Inclusive mucha de la gente que estuvo en gestión no eran funcionarios de ASSE, entraron por comisión de apoyo y sí, el Círculo Católico metió su mano para designar a esos lugares en aquel momento.