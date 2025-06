Desde hace algunos años, la liga de básquetbol de Colonia viene realizando una restructura a nivel institucional, con el objetivo de profesionalizar la práctica del baloncesto en ese departamento. Gustavo Pereira, un exjugador oriundo de Salto con pasado en distintos clubes profesionales y selecciones uruguayas, preside la liga de Colonia desde 2022.

Pereira jugó profesionalmente hasta el 2008, año que se alejó completamente del deporte, para emprender proyectos personales. Desde hace siete años, “los vaivenes de la vida” lo trajeron a vivir a Colonia. Aquí nuevamente comenzó a vincularse con el deporte, y “me di cuenta que la pasión nunca se había acabado”, dijo en diálogo con la diaria.

Pereira participó en equipos de veteranos y colaborando con la liga local, que en aquel momento atravesaba una etapa “muy amateur y de poca organización”. Gracias a su experiencia y a la influencia de figuras como Omar Chumbo Arrestia, uno de los mejores jugadores de la historia del básquet uruguayo, entendió que el deporte “es para toda la vida”. “El Chumbo decía siempre que uno es jugador de básquetbol para siempre”, recordó con orgullo. Para Pereira, el trabajo voluntario y la dedicación en el deporte “son formas de devolverle al básquet lo que me brindó y de asegurar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando y aprendiendo”.

En efecto, Pereira aceptó el desafío de ser presidente de la Liga de Básquetbol de Colonia, cargo que ocupa con “dedicación y orgullo”. No obstante, el exjugador de selecciones uruguayas se preparó para esto, estudiando la carrera de Gestión Deportiva de Conmebol así como una maestría cursada en España.

La liga de básquet coloniense cuenta con más de 600 deportistas que conforman las categorías U10, premini, U18 y primera división. Además, “hemos implementado programas de formación para árbitros y oficiales de mesa”, y se ha reflotado “el tradicional torneo comercial”, que permite la participación de jugadores veteranos y amateurs, comentó Pereira.

Hoy, la liga cuenta con seis instituciones del departamento: Atlético Valdense de Colonia Valdense, Club Atlético Independiente de Juan Lacaze, Estudiantes El Colla de Rosario, Juventud, Rowing y Plaza de Colonia del Sacramento. Pereira indicó que “hay un par de clubes que se quieren sumar”, pero para cada institución “es sacrificado y costoso, dado que los clubes se encuentran en distintas localidades y hay gastos de todo tipo para afrontar la competición durante todo el año”.

A largo plazo, “estamos impulsando un proceso de formación integral para los deportistas, con un proyecto de selecciones coordinado por Sebastián González, entrenador con certificaciones internacionales”, expresó Pereira, y añadió que “la idea es que el deporte no solo sea competencia, sino también formación en valores, disciplina y manejo emocional”.

Pereira dijo que el grupo “viene creciendo pero siempre hay cosas para mejorar y apuntar a futuro”. En ese sentido, el dirigente señaló que en Colonia “tenemos un problema con la infraestructura, dado que los clubes tienen que optimizar los gimnasios y ya no solo se practica básquet sino se suman otras actividades que hacen que la prioridad no sea solo un deporte”. Desde la liga “tratamos de promover la construcción de un polideportivo municipal” y es por eso que “estamos en conversaciones con la Intendencia de Colonia”. “Hoy Colonia del Sacramento es la única ciudad capital del país que no cuenta con un polideportivo municipal”, dijo Pereira.

La ubicación de Colonia “captaría muchos torneos y encuentros deportivos con una infraestructura de esta magnitud”, sostuvo Pereira y añadió: “con todas las posibilidades en torno al turismo, hotelería, gastronomía con las que cuenta Colonia, un escenario así sería una explosión deportiva”.

El básquet como herramienta social

Para Pereira es “muy importante” el acompañamiento que se les brinda a los chiquilines en el deporte. Para eso “debemos cuidar el entorno”, dado que hoy “es un tema muy importante el manejo de las emociones en adolescentes”. Es por eso que “estamos impulsando seminarios y actividades que promuevan el acompañamiento psicológico, la nutrición y el trabajo en equipo, con el objetivo de brindar un entorno saludable para los niños y jóvenes”, argumentó.

En los próximos días el psicólogo deportivo Damián Benchoam, profesional del Club Nacional de Fútbol y de las selecciones uruguayas de Basquetbol, “trabajará con nuestro gurises de selecciones”, y además “desarrollará seminarios para entrenadores de Colonia”, y otro “para padres y madres donde se trabjará sobre el acompañamiento de los adolescentes en el deporte”, adelantó. Pereira considera que “el básquet y deporte en general es una herramienta social fundamental para prevenir problemáticas como la violencia y el suicidio juvenil. “El deporte muchas veces te salva”, afirmó.

“Debemos enfocarnos en eso”, sostuvo Pereira, y agregó que “es importante que los gurises estén en una plaza realizando una práctica saludable”. Para eso “todos debemos encarar y cuestionarnos porque se nos va la vida”.

En las últimas semanas hubo tres suicidios de jóvenes en Colonia del Sacramento, cuyas edades oscilaban entre 15 y 24 años. Pereira reflexionó acerca de lo sucedido, dado que “en esto que estamos nosotros es de suma importancia ver que hacemos y que no hacemos para evitar semejantes problemas”. “El deporte es valioso y genera un montón de valores, trabajo en equipo, compromisos”, entre otras cuestiones, sostuvo.