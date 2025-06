Predio de la ex Sudamtex donde se instalaría la Udelar. (archivo, octubre de 2024)

El 24 de junio la comuna de ese departamento concretará la escrituración de un área del local donde funcionó la textil Sudamtex en Colonia del Sacramento, que será destinada a la Universidad de la República (Udelar) para la instalación del Centro Universitario Regional (Cenur) Suroeste.

Para llevar a cabo esa adquisición, el gobierno departamental, encabezado por el intendente Carlos Moreira, aguardaba una respuesta del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) al trámite realizado para llevar a cabo la erogación de 700.000 dólares dispuesta para la compra del inmueble.

En octubre de 2024, la Intendencia de Colonia firmó con la empresa Nogalim SA el compromiso de compraventa de un área que comprende unos 5.200 metros cuadrados del predio en el que funcionó la textil Sudamtex en Colonia del Sacramento, que será destinado al edificio del Cenur Suroeste de la Udelar.

La empresa vendedora del inmueble también es propietaria de Colonia Shopping, el centro comercial que funciona en el espacio que perteneció a la antigua fábrica textil. Luego, en noviembre, esa transacción fue aprobada por la Junta Departamental, así como la petición de fraccionamiento de esa área del padrón de la ex Sudamtex.

Según ha expresado Moreira en varias oportunidades, la radicación de la Udelar en Colonia es el hecho de mayor relevancia de su administración. Según pudo saber la diaria, la Udelar podrá aceptar la tenencia de ese edificio, al cual debería destinarle dinero para hacer refacciones, únicamente si la comuna coloniense lo realiza en carácter de donación y no de comodato por un tiempo determinado, según lo han expresado Moreira y su sucesor, Guillermo Rodríguez, en varias oportunidades. De acuerdo a las normas que rigen el funcionamiento de la Udelar, esa institución educativa no puede realizar inversiones en edificaciones que no son de su propiedad.

En diálogo con la diaria, la secretaria ejecutiva de la Junta Departamental de Colonia, Claudia Maciel, expresó que en los últimos días el intendente Moreira solicitó que el deliberativo comunal apruebe la cesión de ese edificio a la Udelar antes del 10 de julio, cuando finalizará la actual administración. “El intendente nos dijo que busquemos la mejor forma jurídica para que se culmine el trámite”. Maciel reconoció “no estar al tanto” de la exigencia planteada por la Udelar para recibir ese inmueble, y comentó que en caso de que se resuelva una donación, esta debe ser “en calidad de donación modal, para que no se cambie el destino que los contribuyentes de Colonia decidieron darle a ese inmueble”.

Maciel informó que la última sesión del actual período se realizará el 30 de junio. “Ese día podría ser tratado este asunto, pero la cesión del edificio a la Udelar recién se concretará en el próximo período, porque una vez que la Junta lo apruebe nuevamente intervendrá el Tribunal de Cuentas, que siempre demora varias semanas en expedirse”.

En tanto, el senador frenteamplista Nicolás Viera, oriundo de Colonia y quien ha seguido de cerca las negociaciones entre la Udelar y la comuna coloniense, advirtió que “tras haber culminado el trámite en el Tribunal de Cuentas, ahora tiene que venir la etapa de la donación por parte de la intendencia a la Udelar”. Según Viera, ese requisito planteado por la Udelar “es clave y estuvo presente desde un primer momento, porque es inviable que la universidad vaya a invertir en un predio que no es de su propiedad”.

“Antes de irse de la Intendencia de Colonia, Moreira tiene que terminar con esta tarea de concretar la donación, ya que se ha desarrollado bajo su gestión y sería un hito redondo para él lograr que la Udelar logre instalarse en ese predio”, expresó Viera.

En tanto, el diputado nacionalista Mario Colman dijo a la diaria que “estamos trabajando para encontrar la mejor forma para que la Udelar se instale en ese predio y pueda desarrollar las inversiones necesarias para potenciarse en ese lugar”. “El objetivo es lograr la radicación y la permanencia de la universidad en nuestro departamento y no habrá obstáculos para ello”, subrayó.