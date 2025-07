En julio de 2024, tras el reclamo de funcionarios, usuarios y actores políticos del departamento de Colonia, el hospital Samuel Bertón de la capital coloniense recibió un tomógrafo, instrumento que había sido prometido al inicio de la anterior gestión de gobierno por el expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Leonardo Cipriani.

Tras el arribo del tomógrafo, el entonces director del nosocomio, Sebastián Olaverri, anunció que su puesta en marcha se concretaría en un mes. Sin embargo, a 12 meses de ese anuncio, el costoso equipamiento médico aún no ha sido instalado.

En entrevista realizada por la diaria, Michel Heguaburu, designado director del hospital coloniense por la actual gestión de gobierno, expresó que “el tomógrafo vino al hospital, pero las condiciones edilicias no estaban dadas, ya que la sala necesita aislación con plomo para los rayos, y fueron las últimas obras que se estuvieron desarrollando”. Además, “hay que definir quién manejará el equipo” y, para eso, “se deberá realizar un llamado, que generalmente son técnicos radiólogos quienes realizan esta tarea”, agregó.

Para el director del nosocomio coloniense, “la puesta en marcha nos solucionaría un montón de cosas, fundamentalmente la compra del servicio a terceros y el traslado de los pacientes a otros centros que cuentan con tomografías computarizadas. También es una realidad que el hecho de tener un tomógrafo nos conlleva poder responder a muchos pacientes que surjan, que vendrán de otros lados”. Sin embargo, “si yo no tengo recursos humanos para la atención de estos pacientes, al final se me acumulan más usuarios y no podré darles resolución”, advirtió Heguaburu.

En tanto, en las últimas horas el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, oriundo de Colonia, dijo en diálogo con los medios locales que antes de fin de año el instrumento estaría en funcionamiento, de acuerdo a lo que le expresó el presidente de ASSE, Álvaro Danza, en una conversación que mantuvo en los últimos días. “El tomógrafo llegó al hospital de Colonia en la administración pasada, donde se hicieron obras importantes para ser instalado, y a este gobierno le tocará ponerlo en marcha, seguramente en setiembre u octubre”, comentó el legislador en una ronda de prensa.

Además, Viera adelantó que a partir del 1° de enero, una vez que empiece a regir el nuevo presupuesto, “se harán inversiones” en ese nosocomio. “Se incorporará una sala de salud mental, que contará con 8 ó 10 camas”, para lo cual también será necesario realizar un llamado para la contratación de psiquiatras, ya que el Hospital de Colonia cuenta con un solo médico de esa especialidad en este momento.

El senador frenteamplista expresó que “esas inversiones que le darán potencial importante al hospital deben ser acompañadas por una mejora de la gestión del mismo” y la incorporación de mayor cantidad de recursos humanos. “Estamos a nivel del piso; se precisan urólogos, psiquiatras, y se están haciendo llamados para cubrir esas vacantes” por parte de ASSE, dijo Viera, pero advirtió que “hay pocos médicos especialistas que estén dispuestos para trasladarse a Colonia”.