Este sábado comenzará un nuevo ciclo de música en vivo en el recinto histórico ubicado en el barrio Real de San Carlos. Tanda es la nueva propuesta que el Consorcio Plaza de Toros presentará desde el 30 de agosto cuando la emblemática banda de rock uruguayo Buitres se presente en la carpa cerrada ubicada en el ruedo principal. Las entradas se venden por Redtickets. El espectáculo no se suspenderá en caso de mal tiempo.

Leticia Pérez, encargada de prensa del Consorcio Plaza de Toros, comentó a la diaria que Tanda “es un ciclo de música viva que celebra lo que somos: raíz y ruido, melodía y energía”. En ese marco, “tratamos de encender el escenario con las voces que nos atraviesan desde hace décadas y las que siguen marcando el pulso”. “Contaremos con bandas de rock, folclore, canciones que ya son himnos”, dijo Pérez.

Tras la actuación de Buitres, llegarán a Colonia del Sacramento La Triple Nelson y Milongas Extremas el viernes 12 de setiembre, Larbanois-Carrero el sábado 13 y Trotsky Vengarán el sábado 11 de octubre.