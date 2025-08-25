El próximo martes 26 de agosto a las 19.00, en el salón Rojo del Club Plaza de Colonia del Sacramento (General Flores 272), se realizará una charla-debate sobre la propuesta de aplicar un impuesto al 1% más rico de la población del país con el fin de erradicar la pobreza infantil. La actividad es organizada por el Partido Comunista, el Partido Socialista, Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo, sectores que integran el Frente Amplio y que promueven esa iniciativa junto al PIT-CNT.

Entre los disertantes estarán Luis Puig, inspector general de Trabajo y Seguridad Social; Juan Geymonat, magíster en Historia Económica; y los senadores frenteamplistas Gustavo González, Constanza Moreira y Óscar Andrade.