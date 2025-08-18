Estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo, dependiente del Consejo de Formación en Educación, reclamaron la asignación de cargos docentes en varias asignaturas, ya que esa situación atenta contra la formación y la continuidad académica.

En un comunicado de prensa, los estudiantes expresaron que carecen de docentes en varias asignaturas desde comienzos del ciclo lectivo de 2025, lo cual “impacta directamente en la trayectoria académica, generando interrupciones en el avance curricular, demoras en la obtención de créditos exigidos, poniendo en riesgo los tiempos de egreso y futura inserción laboral”.

Asimismo, los estudiantes expresaron que esa situación atenta contra aquellos que usufructúan becas para continuar con los estudios. “El vacío docente en el IFD Carmelo no sólo representa una vulneración del derecho a una educación de calidad, como lo establece la Ley General de Educación, sino que también genera un clima de incertidumbre, desmotivación y frustración entre quienes eligieron la vocación docente con compromiso y responsabilidad”, sostienen los estudiantes.

Asimismo, lamentan que, “pese a los reiterados reclamos y comunicaciones formales por parte de los estudiantes, las respuestas por parte de las autoridades han sido insuficientes, ambiguas y tardías, lo que profundiza la sensación de abandono y desamparo”.

Este reclamo “no es contra las autoridades locales del IFD de Carmelo, quienes también son rehenes de esta situación, sino que responde a la necesidad urgente de soluciones desde los niveles superiores [CFE y ANEP], cuyo deber es garantizar la continuidad y calidad de la formación”, expresan los estudiantes del centro educativo.