Desde hace algunas semanas, el Sindicato de Empleados de Granja Pinerolo (Segrap), reclama la incorporación de trabajadores directos a la planta industrial ubicada en Colonia Cosmopolita, una pequeña localidad ubicada a pocos kilómetros de Juan Lacaze.

Actualmente, Granja Pinerolo cuenta con 27 operarios en la plantilla fija de planta industrial, mientras que otros 13 son contratados en forma zafral, por 100 jornales, alternativos y esporádicos.

Jhonatan Rocha, referente de Segrap, dijo a la diaria que los trabajadores zafrales deberían contratarse durante la zafra, que sería entre agosto y marzo, pero en la empresa se los toma durante todo el año, cuando se precisan”. En ese sentido, el gremio se opone a esta medida y, como medida de lucha, instaló durante varios días el trabajo a reglamento como medida de lucha para lograr este objetivo.

Tras varias respuestas negativas otorgadas por la empresa, el jueves 31 el gremio de trabajadores comunicó que a partir del viernes 1° comenzaría a implementar una hora de paro por turno hasta que hubiera una respuesta afirmativa a ese pedido.

Esa determinación provocó que “automáticamente el gerente de Recursos Humanos nos comunicara que en el correr de agosto se comprometían a tomar una persona fija y que antes de fin de año contratarían a otros dos empleados”, comentó Rocha.

“Desde ya vemos una decisión positiva de la empresa”, porque “este reclamo se justificaba, porque en el trabajo diario de planta hacen falta trabajadores para cumplir con todas las tareas”, indicó el vocero de Segrap.

“La idea del sindicato es poder tener dos empleados fijos en este mes, porque están faltando, y además en el correr del año se jubilan dos compañeros y allí faltará más mano de obra”, comentó Rocha. Finalmente, tras recibir esa propuesta de la empresa, el sindicato levantó las medidas sindicales.

Con respecto a la forma en la cual serán sustituidos aquellos trabajadores que se acojan a los beneficios jubilatorios, Rocha manifestó que el sindicato “está pensando presentar una propuesta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que quede asentado que, si se jubila un trabajador de la fábrica, se tome otro de manera efectiva y no que se hagan trabajos zafrales”. “En el correr de los últimos años varios compañeros se han jubilado, y esos puestos se van cubriendo con zafrales, lo que genera que no se cubran correctamente”, añadió.