La dirección del Hospital Samuel Bertón de Colonia del Sacramento firmará un convenio con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) para la gestión y el manejo del tomógrafo que llegó a ese centro de salud a mediados del año pasado y que aún no ha sido instalado.

En diálogo con la diaria, el director del hospital, Michel Heguaburu, dijo que ese convenio “nos facilitará bastante las cosas, fundamentalmente porque Cudim cuenta con técnicos y con plataformas informáticas para el manejo del equipo, algo con lo que nosotros no contábamos”.

Además, la firma de este acuerdo “acelerará bastante los tiempos de funcionamiento, dado que nos ahorramos todo lo que tiene que ver con llamados a técnicos y recursos humanos específicos para esta tarea”, agregó el director.

Heguaburu comentó que Cudim “proporcionaría la bomba de contraste, un instrumento muy importante para este equipo porque la mayor parte de las tomografías se realizan de esa manera”, explicó. El funcionario explicó que “estamos en los trámites finales de la habilitación por parte del Ministerio de Industria con respecto a la sala del tomógrafo”, que “cuenta con ciertas exigencias”.

Por otra parte, el director del hospital coloniense indicó que para este quinquenio la gerencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Dirección Regional Oeste, “se comprometió a que Colonia tenga una sala de psiquiatría”. En ese sentido, en el lugar que actualmente se ubica actualmente el estacionamiento de motos en el nosocomio “sería el lugar para la instalación de esta sala que aún no cuenta con un proyecto concreto”, pero “está la intención por parte de las autoridades y que es algo necesario para el centro asistencial”, subrayó.

A su vez, dentro de las inversiones importantes que va a desarrollar la nueva administración en Colonia, que se realizará con rubros extra presupuestales, estará }2la culminación de la obra en el tercer piso del hospital, con el equipamiento y la infraestructura necesaria para ubicar el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) donde debiera de estar, y no donde se encuentra actualmente [por el primer piso del edificio]”, afirmó Heguaburu.

El funcionario recordó que “tomamos la dirección en una condición no del todo buena, con un presupuesto acotadísimo, inclusive con las suplencias muy acotadas, porque no hay dinero dentro de ASSE”. En esa línea, dijo que “hoy estamos con el presupuesto extremadamente agotado, ya con un presupuesto normal, sin aumentos, nos manejaríamos de otra manera”. No obstante, Heguaburu espera que “haya aumento fundamentalmente para recursos humanos, que es lo que más necesitamos”.

Nuevo especialistas

SObre la contratación de médicos especialistas, Heguaburu manifestó que “nos estamos arreglando con los recursos que había, ya que al momento no contamos con posibilidades de aumentar el número de cargos y estamos tratando de cubrir todos los cupos libres haciendo algún tipo de convenio o mediante soluciones alternativas”.

En ese sentido, el funcionario expreó que “hemos dotado al hospital de una cantidad de especialistas que no había”. “El caso más notorio es la llegada de urólogos”, valoró Heguaburu. El funcionario explicó que “hicimos un acuerdo con la cátedra del hospital Pasteur de la Facultad de Medicina y logramos traer a dos residentes los días sábados para que realicen policlínica, lo cual nos ayudó a remover la lista de espera que teníamos, más que nada de consulta y de control de pacientes crónicos que venían sin control hace un año, porque no contábamos con estos especialistas desde el año pasado”, señaló.

Además, el director del hospital dijo que “una vez al mes llega al centro de salud un grado 3 de Urología a operar a esos pacientes que se van generando en las policlínicas y que necesitan de esta atención”. “Esto“nos permitió mover la lista de espera de cirugías, y en dos meses han operado a 14 pacientes”, lo cual “nos pone muy contento” indicó Heguaburu, porque “uno de los principales problemas que teníamos cuando llegamos a la dirección era el reclamo constante de la cantidad de pacientes que había sin resolver”. Ese tipo de casos “hoy ya prácticamente no representa un problema”, valoró.

Con respecto a la llegada de anestesistas, “estamos a la espera de la confirmación del traslado de una colega que se viene a vivir a Colonia, y corresponde a un cargo del hospital Pereira Rosell”, adelantó. Además, ya está en funciones la jefa del laboratorio que “fue uno de los primeros llamados que hicimos, dado que hacía tres años que no había jefatura en el laboratorio. Eso ha llevado a una reorganización del trabajo muy importante”, indicó Heguaburu. En esa línea “tenemos en perspectiva la renovación de equipos, dado que la idea es cambiar y mejorar el laboratorio como lo hemos venido realizando”, comentó.

Situación en farmacia

Heguaburu dijo que el hospital “venía funcionando hace mucho tiempo con un déficit de medicamentos permanente, por una política y forma de trabajo determinada”. Una de las políticas generales de la actual administración de ASSE “es la de hacer stock en las farmacias, reorganizar el trabajo y que no falten medicamentos”, explicó.

En esa línea, “cuando asumimos la gestión, inmediatamente pusimos énfasis en generar un stock de medicamentos y eso nos llevó un período de tres meses porque no estaba claro el consumo mensual que había en el hospital”, comentó. Heguaburu añadió que, por otra parte, en ese sector “también teníamos una dificultad dentro del equipo de trabajo con conflictos interpersonales, básicamente con el jefe de sector”, y como equipo de gestión “debimos intervenir y reorganizar el trabajo en ese lugar”. Tras esta solución que “logramos subsanar, llegó un nuevo obstáculo que fue la nueva plataforma informática para la farmacia”, expresó el director.

“Esto no depende de nosotros, sino que es algo central de ASSE”, que “sin ninguna duda mejorará la gestión del sector, aunque en ese momento distorsionó completamente el funcionamiento”, agregó.

El traspaso de información del papel al nuevo sistema “fue un tema que hizo que se demorara el doble la atención por usuario, por lo que esta transición generó ciertos inconvenientes, además de que fuimos el primer departamento en globalizar el sistema de medicamentos y hoy está en todo Colonia”, comentó Heguaburu.

El funcionario dijo que la comisión de usuarios del hospital “tenía clara la situación”, al igual que la Dirección Regional y las autoridades de ASSE central”. “El programa es espectacular y ha cambiado drásticamente la forma de trabajo en el hospital, pero al ser en un sector tan importante y que no se puede cerrar una semana, debimos familiarizarnos todos durante la marcha con este nuevo programa”, explicó.