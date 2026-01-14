El jueves 15 a las 21.00 en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento se presentará Los Salieris de Charly, banda tributo al legendario músico argentino Charly García.

La banda liderada por el tecladista y cantante Kevin Boggino retorna a Colonia con la gira Fantasy Tour 2026, luego de haber visitado la ciudad de Tarariras en 2023. En tanto, el viernes 16, el grupo que homenajea al gran músico argentino se presentará en Enjoy, en Punta del Este.

El espectáculo recorre toda la vida musical de García, con la interpretación de grandes clásicos de diferentes etapas del referente del rock argentino.

Las entradas están disponibles en Redtickets.uy a 990 pesos.

Sunset, música y comedia en el Bastión del Carmen

El sábado 17 a partir de las 18.00, en los jardines del Centro Cultural Bastión del Carmen, se desarrollará un sunset, donde se podrá disfrutar de música en vivo de la mano de DJ Selva.

Además, hasta las 20.30 habrá propuestas gastronómicas con Barbot Cervezas Artesanales y Mesón Venezolano, con comidas típicas de ese país, servicio de barra a cargo de Jorge Quintana, y venta y exposición de libros de Kiyu, proyecto editorial independiente de Colonia.

A las 21.00, en la sala principal del bastión, se presentará Mágica Soul y los Corazones de Fuego. El cierre, pactado para las 22.00, estará a cargo de la banda de rock coloniense Viejo Árbol, que se presenta por primera vez en este histórico recinto.

Entradas a la venta en Redtickets y boleterías del teatro a 300 pesos.

El domingo 18 a las 21.00, la humorista argentina Dalia Gutman se presentará en la sala Pedro Calderón de la Barca del Bastión del Carmen con su nuevo monólogo ¡Vamos a reírnos de nosotras!

La dirección del espectáculo es de Mariela Asensio. Gutman combina humor, reflexión y energía escénica, pensada para compartir entre mujeres y celebrar lo cotidiano.

Entradas generales a la venta en Redtickets y boleterías del teatro a 1.290 pesos.