El viernes 30, en el marco de la celebración por los 346 años de la fundación de Colonia del Sacramento, la Asociación de Artistas Plásticos de Colonia presentará una exposición en el Centro Cultural Bastión del Carmen.

Bajo la denominación Poesía del arte, la muestra reúne trabajos de más de 20 artistas cuyas obras están basadas en textos de escritores uruguayos.

Vanesa Sívori, integrante de la asociación, dijo que “pintores y escultores participarán en esta muestra”, que permanecerá en exposición a lo largo de febrero.

“La asociación existe desde hace 40 años en el departamento de Colonia, y ahora, en 2026, en el marco de los festejos de Colonia, nos invitaron a realizar esta exposición”, por lo que “estamos muy felices de que suceda esto, dado que hace algunos años venimos desarrollando diferentes trabajos para mostrarnos ante la comunidad y que se vean nuestras obras”, expresó Sívori. “Durante mucho tiempo la asociación estuvo un poco cerrada, muy para adentro, y esta oportunidad nos ayuda a expandir y dar a conocer nuestro arte”, añadió.

Con respecto a los detalles de esta muestra, la integrante de la asociación dijo que participarán más de 20 artistas, “todos residentes en Colonia, con una gama artística muy amplia y con estilos muy variados; todos con su impronta”, comentó.

Artistas

Laura Acosta, Celia Aris, Mary Arriera, Walter Alzogaray, Gustavo Arrambide, Bernardo Cardarelli, Mónica Cardozo, Rosario Casaña, Myriam Chauvie, Carlos Duarte, Ana Espiga, Tefi Franco, Nico Kramar, Sarandí Llambi, Joana Molina, Sergio Olivera, Daniel Saya, Ingrid Schiebbeck, Vanesa Sívori, Lilian Subelzú, Elida Ultra, Andrés Vega y Sergio Vidra.