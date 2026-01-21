En el marco de los 346 años de la fundación de Colonia del Sacramento, se desarrollará una variada programación con actividades culturales y artísticas a partir del jueves 22 hasta el domingo 25, organizada por la Intendencia de Colonia.

Las celebraciones comenzarán este jueves a partir de las 19.00, con la propuesta “Jueves a la Noche, Museo”. Esta actividad se realizará en el patio del Archivo Regional, donde se realizará el lanzamiento y presentación del poemario Tangos del subsuelo del escritor coloniense Luis Carro.

A las 21.00, en el patio de la Vivienda Portuguesa, tendrá lugar Ríos de tango, una velada de tango y música rioplatense a cargo de Celia Baccaro, acompañada en piano por Amalia Escobar, con un repertorio que recorre a los grandes autores del género en versiones cantadas e instrumentales.

En tanto, el viernes 23 a las 21.00, la Orquesta Espectáculo de la Intendencia de Colonia ofrecerá un concierto en la explanada de la intendencia.

Las actividades continuarán el domingo 25 en el entorno de las letras corpóreas, ubicadas en la rambla coloniense. Desde las 16.00, el público podrá disfrutar de propuestas de recreación, deportes, así como de una feria gastronómica y artesanal.

A las 19.00 se desarrollará la correcaminata 8K familiar, con largada desde las letras corpóreas. La concentración de los anotados será a partir de las 17.00. La inscripción es gratuita y se realiza a través del sitio web de la Intendencia.

El cierre de la jornada será a las 21.00 con el escenario móvil de la comuna, que contará con las presentaciones de Espirales, L’ Autentika y Soy Tu Sol.

Todas las actividades programadas serán con entrada libre y gratuita, y se dispondrá de servicio de ómnibus para los barrios El General y Real de San Carlos, facilitando la llegada a los distintos eventos.