A principios de su gestión como intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), mantuvo reuniones con las diferentes bancadas que integran la Junta de Colonia.

En esos encuentros, el jefe comunal comunicó que uno de los proyectos primordiales en su gestión era el plan de regularización de adeudos de contribución inmobiliaria urbana, suburbana y rural.

Tras esas reuniones, el 22 de octubre del año pasado, la junta coloniense votó favorablemente el proyecto, con una “valoración positiva” por parte de los ediles departamentales.

En efecto, el lunes 12, Rodríguez desarrolló una conferencia de prensa en el salón de actos de la Intendencia de Colonia, acompañado por la secretaria general, María Belén Rico y el director de Hacienda, José Amaro, entre otras autoridades. Rodríguez indicó que esta medida “es muy beneficiosa para la ciudadanía del departamento” y agregó que para los buenos pagadores “se va tomar en consideración un beneficio para nueva contribución de 2026”.

En relación al seguimiento de los pagos, el intendente dijo que “se contará con una oficina específica, que trabajará constantemente para la evacuación de todas las dudas que puedan surgir y para recordar los vencimientos de los pagos de este convenio, que consta de 90 días”.

En tanto, Amaro dijo que “es vital la regularización para la intendencia”, y añadió que es sencilla, dado que “la comuna exonera de un 75% de multas y recargos para los que paguen al contado en este plan, así como los que abonen en seis cuotas”.

El director de Hacienda explicó que “se eximirá del 60% de multas al que pague en 36 cuotas”, y además, comentó que “se tomó una medida social, aplicando el 60% también a los que tengan una única vivienda e ingresos reducidos, pagando 3.2 unidades reajustables (UR), hasta en 48 cuotas”.

“Quienes realicen convenios y vayan cumpliendo con el pago de las cuotas respectivas y con los ejercicios posteriores, quedarán incluidos en la categoría de buenos pagadores”, valoró Amaro.

“Una valoración positiva, pero con falta de beneficios para buenos pagadores”

Consultado sobre este proyecto, el edil del Frente Amplio (FA) Martín Collazo, dijo que “indudablemente hacemos una valoración muy buena de la propuesta de la Intendencia de Colonia con respecto a la contribución”.

El proyecto “tuvo un proceso de intercambio y de discusión muy interesante”, explicó Collazo, porque, por ejemplo, “el intendente y el director de hacienda a las pocas semanas de asumir el cargo, vinieron personalmente a la coordinación de bancada del FA a presentar el tema, argumentando que era uno de los principales intereses de la comuna en llevarlo adelante”, añadió.

Collazo comentó que el intercambio mantenido con el intendente “se vio reflejado en el proyecto lo cual es una cosa positiva, al igual que en la implementación”, porque, en ese sentido, “el FA solicitó que se pensara en una perspectiva descentralizada la implementación, y que el trámite se pudiera hacer en cada oficina y municipio de todas las localidades”, algo que se vio acentuado en el proyecto.

Luego, cuando se puso a consideración de la junta “fue votado por todos los partidos políticos y se valoró positivamente porque es una posibilidad de que las personas que están en falta y no están al día, muchas veces no por voluntad propia, tengan la posibilidad de pagar con ciertas flexibilidades que son generosas desde ciertos puntos de vista”, señaló Collazo.

No obstante, el edil del FA entiende que el proyecto “debe ir acompañado de otras medidas, o de otras señales por parte del gobierno departamental”, porque “sería importante e imprescindible para no desestimular a los buenos pagadores, brindarle ciertos beneficios como un descuento mayor al estipulado”.

En ese sentido, Collazo explicó que desde la década de 1990 en adelante, la intendencia siempre otorga el 10% de descuento para los buenos pagadores, “incluso en este nuevo presupuesto quinquenal ingresado la semana pasada a la junta”.

“Lo que manifestamos en sala el 22 de octubre de 2025 cuando se dio la discusión es que habría que prever e implementar medidas para no desestimular a los buenos pagadores, algo que en principio no se tuvo en cuenta, si analizamos el nuevo presupuesto”, indicó Collazo.

Para el edil departamental “sería ideal desde el punto de vista de la gestión que este aumento en la recaudación, que sería significativo según Amaro, se refleje en mejoras de servicios públicos para los colonienses como más y mejor alumbrado público, cordón y cuneta, barrido, arreglo de calles, veredas, entre otras obras”.

“Esta es la forma de empezar a cambiar la mentalidad de los morosos y que se note de que el esfuerzo de ellos en ponerse al día, significa una retribución en servicios por parte de la comuna”, indicó Collazo.

Sobre el porcentaje total de morosidad de contribuyentes, Collazo comentó que “hoy desconocemos que porcentaje no están al día porque esos son números reservados de la intendencia”.

De hecho, la información a la que accedió el ex edil y actual director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Manuel Arenas, en la cual se informaba que el 42% de los padrones urbanos tenían morosidad en la contribución, “fue solicitada en 2020 y recién la obtuvo en 2022, luego de pasar todo un proceso judicial, dado que al no tener respuestas del ejecutivo mediante el pedido de informes, se solicitó mediante el acceso a la información pública”, recordó Collazo.