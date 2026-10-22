Cierre del Centro de Día de Juan Lacaze dejó a 35 usuarios sin atención y a 11 trabajadores sin cobrar sus salarios

Yamandú Orsi con usuarias del Centro de Día de Juan Lacaze, el 22 de octubre, en Juan Lacaze.

Director de Mides dijo que el pago de los salarios pendientes se concretaría en estos días y que hay gestiones en marcha para un nuevo convenio.

El Centro de Día de Juan Lacaze, que funciona en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, permanece cerrado desde el pasado 24 de agosto, una situación que dejó a 35 personas sin este espacio de atención diaria y a 11 trabajadores sin cobrar los haberes correspondientes al mes de agosto.

A través de un comunicado fechado el 20 de octubre, usuarios y trabajadores del centro reclamaron respuestas y acciones que permitan la reapertura del servicio, cuyo cierre, sostienen, afecta directamente la calidad de vida de las personas mayores que concurrían.

Los centros de día constituyen espacios de atención integral dirigidos a personas mayores de 65 años en situación de dependencia leve o moderada. En Juan Lacaze, el servicio funcionaba desde 2018 y ofrecía cuidados especializados, acompañamiento emocional y actividades de socialización orientadas al fortalecimiento de la autonomía.

En el comunicado, los usuarios expresaron que desde agosto se encuentran sin un espacio diario que les brinde vitalidad y contención. “El cierre implica un deterioro en nuestra calidad de vida que repercute directamente en nuestra salud”, señalaron. También advirtieron que sus familias pierden un ámbito de cuidado y acompañamiento que les proporcionaba seguridad y tranquilidad.

Por su parte, los trabajadores manifestaron que han perdido su fuente laboral y que, durante el último período, sostuvieron el servicio en condiciones de incertidumbre, incluso debiendo funcionar en ocasiones sin los recursos suficientes.

Además del reclamo por la reapertura, los funcionarios denunciaron que al momento de emitir el comunicado aún no habían cobrado los salarios de agosto y que la liquidación de egreso había agotado el tiempo de seguro de desempleo. También señalaron que los cortes intermitentes del servicio impedían su continuidad y cuestionaron la falta de una firma de convenio que garantizara su apertura.

Consultado por la diaria, el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia, Maxi Olaverry, señaló que el pago pendiente se concretaría próximamente. “Sobre el pago al que se hace referencia, estará saliendo en estos días”, indicó.

En relación con la posibilidad de retomar las actividades, Olaverry expresó que aún no podía brindar mayores precisiones sobre un nuevo convenio, debido a que faltan elementos y hay gestiones pendientes. No obstante, afirmó que “ya hay un camino iniciado”.

En su declaración, los usuarios y trabajadores reclamaron una respuesta de las autoridades y convocaron a la sociedad a acompañar el pedido de reapertura. “No se permite la vulneración del derecho al cuidado y que no se atente contra un proyecto que tantos beneficios tiene en las personas mayores, sus familias y la comunidad toda”, manifestaron.