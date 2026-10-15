Juan Lacaze: Cuopyc realizará homenaje a la solidaridad sueca que permitió construir el Centro CAIF Olof Palme

La actividad se realizará este viernes, en el marco de la conmemoración de los 40 años del asesinato del ex primer ministro sueco. Habrá una recorrida por el centro y la proyección de un documental sobre su vida.

El Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa (Cuopyc) de Juan Lacaze realizará este viernes 16 de octubre una actividad en homenaje a Olof Palme y de reconocimiento a la solidaridad de los trabajadores papeleros suecos, cuyo aporte económico permitió construir el local donde actualmente funciona el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) Olof Palme.

La jornada contará con la participación del Instituto Cultural Suecia-Uruguay, que llegará a la localidad para presentar el documental Palme, dirigido por Maud Nycander y Kristina Lindström, que aborda la vida política y el legado del ex primer ministro sueco, asesinado en 1986.

La actividad también será una oportunidad para reencontrar a integrantes de las organizaciones que impulsaron aquella colaboración y agradecer el apoyo que permitió sostener un proyecto que, cuatro décadas después, continúa dedicado a la primera infancia. El presidente del Cuopyc, Olaverry, explicó a la diaria que el contacto con el instituto sueco se retomó a partir de la búsqueda de lugares que llevaran el nombre de Palme o que hubieran realizado homenajes en su memoria. “Nosotros aprovechamos también para hacerles un agradecimiento a ellos, para traer a los viejos dirigentes de Cuopyc”, señaló. “La intención es recibir a los visitantes, recorrer las instalaciones del CAIF y reconocer el aporte de los trabajadores papeleros suecos”, destacó Olaverry.

Un aporte que sigue presente

El vínculo entre Juan Lacaze y Suecia se remonta a 1986, cuando la colaboración económica de los trabajadores papeleros suecos permitió construir el local que hoy ocupa el CAIF Olof Palme.

Para Olaverry, uno de los aspectos más significativos de la actividad es que aquel aporte mantiene su finalidad social, pese a los cambios que atravesó la institución a lo largo de los años.

“La plata que ellos donaron en el 86 está en funcionamiento y está dedicada a primera infancia”, destacó.

Recorrida y documental

Las actividades comenzarán a las 18.30 con una recorrida por el CAIF Olof Palme y un intercambio de ofrendas. A las 19.30 se proyectará el documental Palme, realizado en Suecia en 2012.

La película reconstruye la vida del dirigente socialdemócrata, que fue primer ministro de Suecia en dos períodos, entre 1969 y 1976 y entre 1982 y 1986. Su trayectoria política estuvo vinculada a la defensa de la democracia y los derechos humanos. El documental también aborda las circunstancias de su asesinato, ocurrido el 28 de febrero de 1986, y propone una reflexión sobre el poder, la corrupción y los desafíos de la democracia.